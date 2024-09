App do Banco do Brasil tem instabilidade e clientes ficam sem Pix

O aplicativo do Banco do Brasil saiu do ar para alguns usuários nesta segunda-feira (2/8), impedindo que os clientes realizem algumas operações, como a transferência via Pix. A falha no acesso, segundo o Downdetector, começou por volta das 9h e em torno das 10h 20 minutos, já havia atingido ao menos 375 usuários.

Além de transações via Pix, os correntistas não estão conseguindo realizar outras operações via Internet Banking e pagamento de contas.

Ao entrar no aplicativo do banco, os clientes reportam que tudo funciona normal até tentarem realizar qualquer operação.

No momento em que um comando é dado, o usuário recebe uma mensagem que diz “timeout de 5 segundos aguardando a resposta da operação” e não consegue dar continuidade.

O Banco do Brasil, em resposta ao Metrópoles informou que o funcionamento do aplicativo foi normalizado.

“O BB informa que os pagamentos de Pix apresentaram intermitência nesta manhã, mas já estão normalizados”, esvreveu o banco.