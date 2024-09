Aromaterapia, vacina e massagem: Prefeitura de Rio Branco oferta serviços gratuitos na Expoacre

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está presente na Expoacre 2024 com ofertas de diversos serviços gratuitos para população.

Segundo a responsável pelo espaço, que está localizado atrás do estúdio do ContilNet, na rua principal do Parque de Exposições, Valgerlangela Silva, a Prefeitura está ofertando vacina contra a gripe, distribuição de métodos contraceptivos, como preservativos, além de um serviço de práticas integrativas e complementares, que é a Auriculoterapia e aromaterapia, além de massagem relaxante, até às 22h. O espaço também oferta emissão de cartão do SUS.

Para Valderlangela, a expectativa é que a população compareça e tome a vacina contra a influenza. “A vacina a gente tem uma expectativa que a população faça uma adesão bem grande. Nós estamos trazendo a vacina para que a gente possa imunizar a nossa população principalmente no momento estamos vivendo, as questões respiratórias e a a gripe de uma forma geral”, finalizou.

Veja a galeria por Juan Diaz: