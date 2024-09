Atlético de Madrid x Real Madrid: confusão de torcedores paralisa clássico

Cercado de rivalidade e com preocupações durante a semana devido aos recentes ataques racistas de torcedores do Atlético de Madrid contra Vinicius Junior, o clássico contra o Real Madrid teve de ser paralisado aos 24 minutos do segundo tempo por conta de uma confusão torcedores do time da casa no Wanda Metropolitano. Os jogadores foram ao vestiário e voltaram depois de 20 minutos para a sequência do dérbi.