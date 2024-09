Atriz Maidê Mahl segue internada após ser encontrada debilitada: ‘Bem cuidada’

A atriz Maidê Mahl está internada no Hospital das clínicas (HCFMUSP), em São Paulo. A artista de 31 anos foi levada para unidade após ser encontrada debilitada em um quarto de hotel na capital paulista. Ela ficou três dias desaparecida.

Receba as principais notícias direto no WhatsApp! Inscreva-se no canal do Terra

Nas redes sociais, a também atriz Michelle Rodrigues atualizou o estado de saúde da amiga: “As últimas informações: Ela está no hospital sendo bem atendida, bem cuidada, bem assistida. Agora é a gente torcer para que ela se recupere o mais rápido possível. Obrigada a todo mundo que compartilhou, ajudou nessa corrente importantíssima.”

Maidê havia sido vista pela última vez por volta de 15h30 de segunda-feira, 2, na região de Moema, na zona Sul de São Paulo. De acordo com as autoridades, o Samu foi acionado e a artista encaminhada para o hospital. Equipes da delegacia especializada trabalham para esclarecer os fatos.

Ao Terra, o Hospital das Clínicas de São Paulo confirmou a entrada da paciente, mas informou que “não tem autorização para dar informação sobre o estado de saúde” de Maidê Mahl.

Nos últimos dias, um cartaz anunciando o desaparecimento da atriz começou a circular pela internet. Nomes famosos como Giselle Itié, Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Leonardo Miggiorin, Natallia Rodrigues, Vivi Orth e Maria Bopp compartilharam a imagem.