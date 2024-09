Áudio de sermão de Carlinhos Maia a Deolane viraliza: “Te orienta”

A prisão de Deolane Bezerra desenterrou algumas questões do passado da influenciadora. Desta vez, um áudio de Carlinhos Maia, que é amigo da advogada, divulgado no início do ano, voltou a circular nas redes sociais. Na gravação, ele dá um sermão na ex-namorada de MC Kevin.

Ele até questiona um suposto evolvimento dela com o tráfico de drogas, já que a ex-A Fazenda colocou um colar que pertencia a um traficante, que lidera uma comunidade no Rio de Janeiro. Por fim, Carlinhos lamenta a situação da amiga.

“Que cara**o você foi botar essa corrente no pescoço, menina? Te orienta, mulher, estava tudo indo bem, tudo caminhando direitinho, até as velhas ricas aqui do condomínio já estavam gostando de você, e você desmancha tudo. Deus me livre, se você me fizer ir te visitar na cadeia, você me paga”, disparou o influenciador.

Deolane Bezerra foi presa na última quarta-feira (3/9) por suspeita de lavagem de dinheiro e práticas de jogos de azar. Em fevereiro deste ano, a advogada surgiu no Instagram exibindo a joia de Thiago da Silva Folly, o TH da Maré. Ele é chefe da segunda maior facção criminosa do estado, o Terceiro Comando Puro (TCP), e está foragido há mais de sete anos.