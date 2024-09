Azul retoma voos no Acre em outubro com pilotos acreanos no comando; veja rotas e data

A Azul Linhas Aéreas retoma suas operações no Aeroporto de Rio Branco, reestabelecendo a conexão aérea direta entre o Acre, Rondônia e Minas Gerais, no próximo dia 4 de outubro. A companhia oferecerá duas decolagens diárias, sendo a única rota que liga o Acre à região Sudeste sem escalas.

A retomada dos voos foi viabilizada graças ao apoio do senador Alan Rick, em parceria com os Ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos. Com o retorno, a Azul passa a oferecer duas decolagens diárias, aumentando a oferta de assentos em Rio Branco em 50% por meio das aeronaves Airbus A320, que têm capacidade para 174 passageiros.

O retorno da Azul ao Acre é um marco importante para os passageiros, que terão mais opções de voos e horários, principalmente no período diurno, uma demanda antiga da população local. Além disso, a companhia fortalece sua presença ao oferecer a ligação com o Sudeste, facilitando o trânsito para os maiores centros urbanos e de negócios do país.

Outro destaque é o fato de que os dois pilotos que comandarão o voo inaugural são naturais de Rio Branco, Acre.

Os dois pilotos que irão conduzir o voo da Azul para o Acre são acreanos. Sidney Cunha Rodrigues Filho, de 36 anos, nasceu e cresceu na região da Cadeia Velha, em Rio Branco, e está na aviação desde 2008, atualmente fazendo parte da Azul há quase seis anos. Bruno Rodrigues, também natural de Rio Branco, da Vila Ivonete, atua como piloto há 16 anos, sendo 13 deles na mesma companhia aérea.

Ambos têm uma longa trajetória na aviação e agora retornam à sua terra natal em um momento simbólico, marcando a retomada dos voos regulares da Azul no estado. Essa reconexão é vista como um importante passo para a malha aérea regional, proporcionando novas oportunidades para o turismo e negócios.

O primeiro voo parte de Belo Horizonte às 8h45, com chegada prevista em Rio Branco às 11h. A partir da capital acreana, a aeronave segue para Porto Velho, pousando às 13h55.

A rota de volta para Belo Horizonte será às 14h40, com chegada às 19h05. O segundo voo diário decola de Belo Horizonte às 21h40, chegando em Porto Velho à 0h05, em Rio Branco às 1h e retornando à capital mineira às 1h45, com pouso às 7h40.

Com mais de 15 anos de experiência no setor, a Azul se destaca como a companhia que mais conecta destinos no Brasil, e sua volta ao Acre reforça seu compromisso de ampliar a oferta de voos no país.