Bandeiraço de Carlinho do Pelado comandado por prefeita leva multidão às ruas de Brasileia

Uma verdadeira multidão tomou a avenida Marinho Monte em plena tarde de terça-feira 03, para hipotecar apoio as candidaturas de Carlinhos do Pelado para prefeito e Amaral do gelo, vice-prefeito, na coligação Brasiléia no rumo certo.

Aos poucos o povo foi chegando, as músicas de campanha tocando e o povo agitando, na maior demonstração de respaldo à dupla de candidatos majoritários, fichas limpas e que crescem a cada dia na simpatia do eleitorado brasileense.

Segundo foi anunciado pela prefeita Fernanda Hassem, que puxou a atividade e é um dos pilares da campanha de Calinhos do Pelado, mais de 1000 pessoas participaram do Bandeiraço do 11.

“A gente tá mostrando como é que se faz uma campanha linda, a campanha do respeito. Sabe por que a população respeita a gente? Por que a gente trabalhou, e a gente vai vencer as eleições se Deus quiser e a vontade do povo também…O nosso bandeiraço foi lindo, mais de 1000 pessoas presentes”, disse Fernanda ao agradecer aos candidatos a vereadores ali presentes.

A Coligação Brasiléia no rumo certo, conta com seis partidos: PP, PSD, PL, SOLIDARIEDADE, União Brasil e Republicanos, aliança que tem mais de 60 candidatos a vereadores.

