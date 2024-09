Bebedeira entre amigos termina com homem ferido a facadas em Rio Branco

Rosinei Lima da Cunha, de 40 anos, foi ferido com dois golpes de faca no final da tarde desta sexta-feira (13), durante uma bebedeira que aconteceu na Rua Senador Kairala, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rosinei estava bebendo em via pública com dois ‘amigos’, quando iniciou uma discussão com um deles, identificado como ‘Bolívia’. Irritado, o agressor, de posse de uma faca, desferiu um golpe na testa e outro no peito de Rosinei, em seguida fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas todas as ambulâncias estavam ocupadas, impossibilitando o atendimento de Rosinei.

Policiais Militares estiveram no local do crime, colocaram a vítima dentro da viatura e o levaram ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Em seguida, colheram as características de ‘Bolívia’ e realizaram patrulhamento na região em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), já iniciaram as investigações, e o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).