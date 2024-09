Bianca Andrade diz que está solteira e reflete sobre futuros relacionamentos

A influenciadora Bianca Andrade, 29, anunciou que está solteira. Em uma conversa com o seguidores nesta sexta-feira (20), ela revelou o motivo do término do namoro com o modelo italiano Luca Daffrè, 29, e refletiu sobre os aprendizados do relacionamento.

Em story que publico no seu perfil do Instagram, Bianca Andrade afirmou logo no início da interação que não sabe qual a forma ideal de anunciar o fim de um relacionamento nas redes sociais. Embora tenha refletido que não tivesse a obrigação de comunicar sobre a vida pessoal, a influenciadora afirmou que foi questionada recentemente sobre o namoro e, por isso, preferiu esclarecer.

“Já tive relacionamentos de muitos anos, alguns eu falei do término, outros não. Estava nessa fase de não saber se eu falava ou não”, desabafou ela.

Bianca disse que foi pega de surpresa pela imprensa ao ir ao Rock in Rio. “Eu tinha terminado e pensei ‘vou me dar um tempo’ e esqueci que a imprensa iria me perguntar sobre o relacionamento. Quando me perguntaram fiquei ‘ai, gente, eu não sei se quero falar, não sei, não sei’”, continuou.

Mãe de Cris, fruto de seu relacionamento com o apresentador Fred Bruno, a influenciadora também afirmou que sentiu culpa ao namorar pela primeira vez após o nascimento do filho.

“Quando você está com a pessoa, começa a construir o futuro com ela, mas quando é mãe, é outro rolê e estou aprendendo agora. O começo foi difícil, perdi o ranço de namorar, não sei por que, não ficava feliz dentro do relacionamento e nesse fiquei. Descobri que gosto de namorar”, contou ela.

Depois de dizer que o término aconteceu após desgastes comuns de uma relação, ela anunciou uma mudança de postura quanto à vida pessoal. Para não ter de se explicar sobre os futuros relacionamentos, Bianca Andrade afirmou que tentará ser mais sigilosa.

“Da próxima vez, vou tentar manter tudo em sigilo. Por mais que a gente queira compartilhar a felicidade, vou ser discreta e aproveitar em silêncio para evitar essa situação novamente”, disse.