Black Myth Wukong: 10 jogos obrigatórios para quem curtiu o ‘jogo do macaco’

Entretanto, para quem gosta do “estilo”de Black Myth, não faltam opções de jogos conhecidos que oferecem experiências semelhantes no universo dos games. Títulos como Lies of P, Nioh e Stellar Blade, por exemplo, são boas pedidas para os fãs do “jogo do macaco”. Veja, a seguir, a lista completa do TechTudo com jogos parecidos e informações sobre enredo, plataformas, preços e detalhes de gameplay de cada um deles.