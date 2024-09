Bocalom recebe apoio da Igreja Assembleia de Deus Brás no Acre: “A eleição deste ano será marcada pelo fortalecimento dos valores cristãos”

A pastora Cida Moura, presidente do Campo do 1° Distrito da Igreja Assembleia de Deus Brás no Acre (ADBrás Madureira), e demais líderes religiosos, receberam a visita do candidato à reeleição, Tião Bocalom. O encontro aconteceu no templo sede, localizado na Estrada da Invernada, Morada do Sol.

“Bocalom é uma pessoa que tem princípios cristãos. Apoiamos sua campanha, não abrimos mão disso”, afirmou a pastora Cida. Ela elogiou a postura honesta do candidato, ressaltando sua “integridade e a ausência de corrupção durante sua gestão”.

O candidato expressou satisfação pelo apoio da igreja, lembrando que a relação com a Assembleia de Deus Madureira se estende por anos, desde a liderança do pastor Valdemar.

“Estou muito feliz, porque se existe uma coisa boa na vida é cultivar amigos. Antes de serem eleitores, eles são meus amigos de muitos anos”, declarou o candidato.

Ele também manifestou confiança na vitória de Serginho da Madureira, candidato apoiado pelas lideranças para a Câmara Municipal, afirmando que a eleição deste ano será marcada pelo fortalecimento dos valores cristãos.