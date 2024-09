Bocalom ultrapassa Marcus na primeira pesquisa Data Control/ContilNet no período eleitoral

AniA pesquisa divulgada nesta terça-feira (3) pelo ContilNet, realizada pelo Instituto Data Control e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 07411/2024, revela uma significativa virada do atual prefeito Tião Bocalom sobre seu principal adversário, Marcus Alexandre, na corrida pela Prefeitura de Rio Branco em 2024. Foram coletadas 1500 entrevistas entre os dias 28 a 31 de agosto.

No cenário espontâneo, que é considerado por muitos como o que mais reflete o sentimento atual dos eleitores, Bocalom lidera com 33,2%, superando Marcus Alexandre, que aparece com 29,5%. Esta diferença reforça a virada do atual prefeito, evidenciando seu fortalecimento perante o principal oponente. Emerson Jarude surge com 3,3% das intenções de voto, enquanto Jenilson Leite tem 0,5%. Os entrevistados que declararam voto em nenhum/nulo somam 9,4%, e aqueles que não souberam responder chegam a 24%.

Na pesquisa induzida, que apresenta os nomes dos candidatos, Bocalom também se destaca com 41,6%, seguido por Marcus Alexandre com 39,9%. Emerson Jarude e Jenilson Leite aparecem com 5,8% e 2,3%, respectivamente. Nenhum/nulo são 5,7%, e 4,7% dos entrevistados não souberam responder.

Importante destacar que a campanha eleitoral nas ruas começou há apenas 17 dias e que o levantamento foi realizado apenas dois dias após o início do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Durante este período, o prefeito Tião Bocalom tem utilizado seu tempo para mostrar aos eleitores tudo o que já realizou em seu mandato e o que ainda está sendo feito, estratégia que pode ter contribuído para essa virada significativa nas intenções de voto.

A margem de erro é de 2,60 pontos percentuais para mais ou para menos, com 53,0% dos entrevistados sendo do gênero feminino e 47,0% do gênero masculino.