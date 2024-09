Botafogo é o primeiro time da Série A a atingir 100 gols em 2024

Mais líder do que nunca, a vitória do Botafogo sobre o Fluminense, no último sábado (21/9), veio junto de uma marca importante. O Glorioso é o primeiro clube da Série A a chegar aos 100 gols na temporada de 2024.

Com apenas 59 jogos disputados no ano, o Fogão chegou ao seu 100° gol com o tento anotado por Luiz Henrique, diante do Tricolor carioca. Ao todo, o Botafogo marcou 46 gols no Brasileirão, 21 na Libertadores, quatro na Copa do Brasil e 29 no Campeonato Carioca.

Além da liderança do Campeonato Brasileiro, o Glorioso segue vivo na Libertadores e possui um aproveitamento de 66,7% na temporada. Em média, o Alvinegro marca 1,69 gol por partida e precisa de 8,1 finalizações para marcar um tento.

Com 35 vitórias, 13 empates e 11 derrotas em 2024, o time de Artur Jorge bateu a marca pouco antes do Fortaleza de Vojvoda, rival do Glorioso na briga pelo título do Brasileirão. As equipes são as duas únicas da elite do futebol brasileiro a atingir este número.