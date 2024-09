Brasil x Equador: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Dorival vai manter a estrutura utilizada durante a Copa América, mas vai promover mudanças na equipe. No treino da véspera da partida, ele utilizou Gabriel Magalhães na zaga, colocou André no lugar de João Gomes no meio de campo e montou ataque com o novato Luiz Henrique na ponta direita.

Provável escalação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Rodrygo e Vini Júnior.

Desfalques: Yan Couto, Éder Militão, Pedro e Savinho (machucados); Gabriel Jesus, Joelinton e Raphinha (suspensos).

Pendurados: Ederson, André, Bruno Guimarães e Rodrygo.

Equador – técnico: Sebastián Beccacece

A única derrota da seleção equatoriana nestas Eliminatórias foi para a Argentina, mesma rival que a eliminou nas quartas de final da Copa América, nos pênaltis.