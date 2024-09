Já se passaram mais de 20 anos desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos e, ao contrário do que muita gente pensava, a maior competição de futebol do país não perdeu seu prestígio e muito menos emoção. Na atual temporada, o equilíbrio e a imprevisibilidade parecem estar ainda maiores, tornando o certame uma grande atração para os apaixonados pelo mundo da bola.

O Brasileirão 2024 chegou à sua segunda metade e ainda há muitas equipes lutando pelo título. No entanto, há clubes que certamente estão correspondendo às expectativas mais do que outros, especialmente se você der uma olhada nas probabilidades comparativas no melhor portal de comparação de apostas do Brasil, a Oddschecker.

Diferentemente de outros anos, pelo menos quatro clubes estão brigando diretamente pelo troféu mais cobiçado do país, enquanto outra tradicional equipe do país corre por fora e acompanha de perto essa disputa, esperando qualquer brecha dos favoritos para poder ganhar seu espaço nessa longa e intensa corrida.

Flamengo

Atualmente apenas na quarta colocação e a quatro pontos do líder Fortaleza – que assim como o Flamengo tem um jogo a menos –, o Rubro-Negro carioca continua sendo o grande favorito ao título, segundo as casas de apostas. Hoje, um eventual octacampeonato do clube da Gávea valeria 2,50 a cada 1,00 investido pelos palpiteiros.

Joga a favor do Mengão a experiência de um elenco acostumado a levantar taças nos últimos anos. Além disso, a equipe tem o artilheiro do campeonato (Pedro, com nove gols) e o segundo melhor ataque da competição, com 38 bolas na rede. O grande contraponto é o fato de que a equipe também está nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil e tem uma extensa lista de atletas no departamento médico, o que pode minar as chances do time no Brasileirão.

Botafogo

Depois da dura e amarga perda do título no ano passado, o Botafogo vem dando uma resposta positiva para a sua torcida e novamente aparece entre os candidatos a erguer o troféu do Campeonato Brasileiro, 29 anos depois da sua última conquista. Neste momento, o clube de General Severiano é o vice-líder na tabela de classificação e o segundo mais bem cotado nas apostas, com odds de 3,25.

Dono do melhor ataque e de uma das cinco melhores defesas da competição, o alvinegro carioca vem de grandes resultados como a goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, a classificação às quartas de final da Libertadores sobre o Palmeiras, além de um empate sem gols com o forte time do Bahia fora de casa. São desempenhos que dão moral para uma equipe ainda bastante marcada pelas falhas emocionais de 2023.

Palmeiras

Terceiro colocado no campeonato e na lista de favoritos, com odds de 4,50, o Palmeiras tem no Brasileirão a sua última ficha para levantar uma taça de peso em 2024. Apesar do título paulista no primeiro semestre, o alviverde viveu duas decepções consecutivas em casa, caindo nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Flamengo e da Libertadores diante do Botafogo.

Na liga nacional, o Verdão aparece quatro pontos atrás do líder Fortaleza, porém com um jogo a mais. A distância parece grande, mas o time de Abel Ferreira é conhecido por nunca desistir e a reviravolta do ano passado, ao tirar 14 pontos de vantagem do Botafogo e rumar para o título, pode ser um combustível extra na busca por mais uma conquista.

Fortaleza

Novo líder do campeonato e ainda com um jogo a menos, o Tricolor Cearense é o primeiro clube nordestino a alcançar a ponta do Brasileirão no segundo turno desde que o formato de pontos corridos foi introduzido em 2003. Apesar de ser uma novidade para o Leão estar na condição de brigar pelo título nacional, isso de certa forma não é uma surpresa, já que o clube vem se estruturando e crescendo ao longo das últimas temporadas.

Atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, a equipe treinada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda está novamente nas quartas do torneio continental e vive a expectativa de conquistar um grande título ainda em 2024. Por isso, aparece com odds de 6,00.

São Paulo

Um pouco mais distante das primeiras posições e hoje postulante a uma vaga no G6, ocupando o quinto lugar, o São Paulo fecha a lista de favoritos ao título do Brasileirão em 2024. Os paulistas aparecem a sete pontos do líder Fortaleza, mas têm um jogo a mais que os cearenses, e por isso a cotação tricolor é de 34,00.

Na disputa por uma vaga na Libertadores, a situação é mais confortável, tendo uma vantagem de quatro pontos para o Cruzeiro, o sétimo colocado, porém com jogo pendente para cumprir. A briga da equipe do Morumbi será justamente com a Raposa e o Bahia, colocando as três equipes na disputa por duas vagas no prestigiado grupo.

Words: 819

Target Domain: https://www.oddschecker.com/br/

Anchor text: no melhor portal de comparação de apostas do Brasil

Editor notes: minor edits.