Calegário reforça que Bruno Moraes é o candidato da terceirização em caminhada pelo Tancredo Neves

No último sábado, 07 de setembro, o deputado estadual Fagner Calegário marcou presença em uma caminhada política ao lado do candidato a vereador Bruno Moraes, no bairro Tancredo. O evento reuniu centenas de apoiadores, que acompanharam o ato pelas principais ruas da comunidade, demonstrando entusiasmo e apoio às propostas de Moraes.

Durante a caminhada, Calegário destacou o comprometimento de Bruno Moraes com os trabalhadores terceirizados, categoria pela qual tem lutado nos últimos anos, obtendo conquistas significativas como o auxílio alimentação, a criação do Dia do Terceirizado, e a conta vinculada para garantir direitos.

“O Bruno já provou sua capacidade de defender os trabalhadores e buscar melhorias para nossa cidade. Ele teve participação ativa em todas as conquistas que obtivemos. Tenho orgulho de caminhar ao seu lado”, declarou o deputado.

O empresário e líder Jebert Nascimento também esteve presente no evento, reforçando o apoio a Bruno Moraes. Jebert Nascimento, líder de uma das maiores empresas terceirizadas do Estado, JWC, destacou a importância de eleger representantes que conheçam a realidade da população e estejam comprometidos com suas causas.

A caminhada, além de fortalecer a candidatura de Moraes, reforçou a união de lideranças e a força do movimento em prol de uma representação política que priorize os direitos dos trabalhadores terceirizados e a melhoria da qualidade de vida para todos.