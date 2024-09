Capitão do Corpo de Bombeiros, Alexandre Veras, é o convidado do novo episódio do Fala Operacional

Prepare-se para uma conversa inspiradora e cheia de desafios! No 32º episódio do Fala Operacional, gravado nos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel entrevistou o Capitão Alexandre Veras, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

Nascido em Rio Branco, Acre, Veras revelou que sua paixão pela natação, praticada desde a adolescência, foi o impulso que o levou a ingressar na carreira militar. O esporte não apenas aprimorou sua disciplina e resistência física, mas também moldou sua mentalidade de superação e trabalho em equipe, qualidades essenciais para um bombeiro.

Com 17 anos de serviço, Alexandre Veras construiu uma carreira sólida e especializada, com formações que o capacitaram a atuar em operações de altíssimo risco. Segundo Veras, entre os cursos mais desafiadores que ele completou, destacam-se:

Curso de Mergulho Autônomo (CMAUT) – Realizado em 2008, apenas seis meses após seu ingresso no CBMAC, esse curso é um dos mais exigentes da corporação. Ele capacita bombeiros e profissionais do Sistema Integrado de Segurança Pública a realizar operações de resgate subaquático em águas profundas, utilizando técnicas avançadas de mergulho e equipamentos especializados.

Curso de Tripulante Operacional (CTOP/DF) – Concluído em 2009, foi essencial para sua atuação no CIOPAER-AC (Centro Integrado de Operações Aéreas) entre 2012 e 2016, período em que Veras participou de diversas operações aéreas de resgate e suporte.

Curso de Salvamento em Altura (CSALT/GO) – Finalizado em 2016, este curso o preparou para resgates em grandes alturas, com foco em manobras de extração e uso de equipamentos especializados para operações em locais de difícil acesso.

Durante o episódio, o capitão Veras compartilhou histórias emocionantes de algumas das ocorrências mais desafiadoras em que atuou. Suas experiências em resgates subaquáticos, em altura e em operações aéreas ilustram a complexidade e os perigos enfrentados diariamente pelos bombeiros. Ele destacou a importância de estar tecnicamente preparado e emocionalmente equilibrado, além da habilidade de trabalhar em equipe para garantir o sucesso das missões.

Em 2017, Veras iniciou sua formação no Curso de Formação de Oficiais (CFO), reforçando a importância da constante atualização e aprimoramento dentro da corporação. Atualmente, ocupando o posto de capitão, ele se dedica principalmente à gestão e coordenação de atividades no Corpo de Bombeiros. Apesar de estar mais distante da operação direta, Veras continua ativo no ensino e transmite sua vasta experiência para as novas gerações de bombeiros, ministrando disciplinas no Curso de Formação de Sargentos e Oficiais (CSFD) e coordenando o último Curso de Mergulho Autônomo (CMAUT-2024) no Acre.

Mesmo em sua posição de comando, Veras faz questão de participar das operações sempre que possível, reafirmando seu compromisso com a missão de salvar vidas e sua paixão pela atividade operacional que moldou sua carreira.

