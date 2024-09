Carlinhos Maia volta a falar sobre amizade com Deolane: “Me resguardando”

O influenciador Carlinhos Maia, 33, voltou a falar nesta sexta-feira (13) sobre sua relação com a advogada Deolane Bezerra, 36, que foi presa última quarta-feira (4) em um operação que investiga lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

“Vou falar isso pela última vez […] Do mesmo jeito que vocês têm muito carinho pela Deolane, acredite, eu também tenho, e muito. Só que eu sou uma pessoa que respeita as decisões das pessoas”, disse ele, ressaltando sua defesa de que foi a advogada que se distanciou do amigo.

“Assim como todos vocês, estou esperando o resultado da justiça. Torcendo para que tudo dê certo, para que tudo seja esclarecido. Eu sou aquele amigo que não vai ficar toda hora, de dois em dois segundos, surfando na desgraça alheia. Quando ela sair, com fé em Deus, para o que precisar eu estarei aqui”, falou em seu Instagram.

Carlinhos disse que está voltando a fazer publicações em suas redes sociais porque seu pai, que foi recentemente diagnosticado com câncer, está reagindo aos tratamentos.

“Agora estou mais aliviado, porque já se passaram alguns dias e meu pai está mostrando que está muito forte, então estou voltando aqui para a internet”, falou Maia em seu Instagram”, disse o influenciador.

Maia comentou o assunto logo depois que a prisão da advogada aconteceu. Ele explicou que esse não é o momento em que vai ser o amigo ideal para Deolane, mas vai ajudá-la a se recuperar depois dos problemas.

Deolane foi detida na última quarta-feira (4), no Recife, como parte de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga uma organização criminosa envolvida com jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Ela havia sido colocada em regime domiciliar na segunda-feira (9), mas foi presa novamente na terça-feira (10) por descumprir medidas cautelares. A advogada segue custodiada na Colônia Penal Feminina de Buíque, no interior de Pernambuco.