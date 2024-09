Caso de Eliza Samudio vira documentário da Netflix; saiba tudo

Com foco em sua trajetória e nos eventos que antecederam o seu desaparecimento, o filme apresenta pela primeira vez os acontecimentos do ponto de vista de Eliza. O documentário teve acesso exclusivo a conversas e mensagens que a jovem trocava com amigos. Dessa forma, revelará um lado íntimo da vítima que não recebeu espaço na época do crime.

A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio é um longa documental da Netflix, produzido pela Boutique Filmes. O roteiro ficou nas mãos de Carol Pires e Caroline Margoni e direção de Juliana Antunes.

Em 2010, o desaparecimento da modelo Eliza Samudio e de seu filho de quatro meses ganhou destaque no Brasil e ao redor do mundo. O principal suspeito era o pai da criança, Bruno, goleiro e capitão do Flamengo, um ídolo para a maior torcida do país. Oito pessoas foram condenadas pelo sequestro e assassinato de Eliza, mas, até hoje, seu corpo não foi encontrado, deixando um emaranhado de mistérios e contradições. A narrativa sob a perspectiva da vítima, Eliza Samudio, nunca foi compartilhada e contém segredos chocantes que serão revelados em breve. Esta investigação segue pistas intrigantes, envolvendo ainda mais o público e desvendando as circunstâncias sombrias que cercam a morte de Eliza.