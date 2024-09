Clima de deserto: Acre deve enfrentar temperatura que pode chegar aos 40°C nesta semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que Rio Branco deve atingir temperaturas próximas aos 40°C nesta terça-feira (10). A temperatura mínima fica em torno de 23°C.

Ainda segundo o Inmet, a umidade relativa do ar varia entre 45% e 90%.

Para os próximos dias, o tempo segue quente, seco e ensolarado no Acre. De acordo com o site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale, não há tendência atmosférica à ocorrência de chuvas, pelo menos até a próxima quinta-feira, porém, em alguns municípios, elas poderão ocorrer, de forma passageira e pontual, a partir de sexta-feira.

“As temperaturas máximas, que ocorrem no começo da tarde, deverão oscilar entre 35 e 38ºC e as mínimas, ao amanhecer, entre 22 e 25ºC, em todos os municípios acreanos”.