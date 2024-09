CNU: recurso pode diminuir a nota da prova discursiva? Confira!

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento e, em breve, a banca organizadora abrirá o período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva.

Nesse contexto, uma dúvida de muitos concurseiros é: “Será que o recurso pode diminuir a nota da minha prova discursiva?”. Para o professor e consultor do Senado, Marcel Guimarães, este é um efeito que, apesar de previsto em editais de concurso público, raramente acontece.

“Apesar de existir uma possibilidade teórica, eu acompanho concurso público há muito tempo, provas discursivas, principalmente, e nunca vi a nota ser reduzida. Para falar a verdade, teve um concurso, muito tempo atrás, que o Cebraspe divulgou uma nota errada de um candidato, e no resultado final a nota abaixou. Mas é porque tinha, realmente, um erro material na digitação da nota, que foi corrigido posteriormente”, destacou Marcel Guimarães.

Entre as principais dicas para quem pretende elaborar um recurso contra a nota da prova discursiva, o professor ressalta que é preciso ficar atento ao que é solicitado à banca examinadora.

“Na hora de fazer o recurso, e é o que vamos fazer aqui com os recursos do CNU, a melhor dica é você pedir a elevação da nota, e não a revisão. Isso porque a revisão, teoricamente, pode ser para mais ou para menos. E quando você pede a elevação da nota, se a banca indeferir, simplesmente ela não aprova o aumento e, portanto, a nota fica como está. Então esse é o meio que nós temos para nos resguardarmos quanto a uma possível diminuição da nota após o recurso”, explicou o professor.

Além disso, o professor recomenda a contratação de alguém que tenha experiência para fazer o recurso, caso o candidato não tenha segurança para elaborar sozinho, já que esta é uma importante etapa do certame, que pode representar a diferença entre o candidato ficar dentro ou fora das vagas oferecidas.

De acordo com o edital do CNU, a divulgação da nota preliminar da prova discursiva ocorrerá no dia 8 de outubro e o período para interposição de recursos contra a nota atribuída será entre 8 e 9 de outubro de 2024.

Cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU)

Seguindo o cronograma mais atualizado da Fundação Cesgranrio, a disponibilização da imagem do cartão-resposta ocorreu no último 10 de setembro.

Em 8 de outubro ocorrerá a divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva. O período para interposição de recursos será de 8 a 9 de outubro.

Por sua vez, o envio dos títulos será nos dias 9 e 10 de outubro.

Confira todas as datas do cronograma: