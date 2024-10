Colisão entre carro e moto na Avenida Getúlio Vargas gera tensão e atrapalha o trânsito; veja vídeo

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na Avenida Getúlio Vargas, sentido centro, em frente ao Canal da Maternidade, em Rio Branco, na noite desta segunda-feira (30). O ocorrido resultou em ferimentos para os ocupantes de ambos os veículos.

Segundo informações iniciais, as vítimas aguardam atendimento médico, mas até o momento, nenhuma ambulância foi enviada ao local. O vídeo gravado por Ivan Mendonça mostra a gravidade da situação e a aglomeração de curiosos que se formou em torno do acidente.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão. A expectativa é que as equipes de emergência cheguem em breve para prestar os devidos socorros.

Os motoristas são orientados a evitar a área até que a situação seja normalizada. Mais informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Veja vídeo: