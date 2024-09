Com cinco unidades, Picanha Mix se destaca no estado e marca presença na Expoacre

O Picanha Mix já se tornou um restaurante tradicional em Rio Branco, com 10 anos de história na capital acreana. O restaurante já conta com cinco unidades, sendo quatro em Rio Branco e uma na capital rondoniense, Porto Velho.

Com o sucesso, Picanha Mix também marca presença na Expoacre, a maior feira de negócios do estado, com um cardápio renovado, trazendo novos pratos, mas com a mesma qualidade que já é reconhecida da marca.

Para Moacir Júnior, estar na Expoacre mais uma vez é motivo de orgulho.

“Como empresário, é muito importante estar em uma feira agropecuária tão relevante para o nosso estado, que movimenta tanto a economia local. É uma grande satisfação trazer a minha marca para o público conhecer por mais um ano. Espero que todos visitem não só o Picanha Mix na Expoacre, mas também em nossos outros endereços.”

Conheça as unidades

Em 2016, o Picanha Mix inaugurou a primeira unidade fixa na Rua Isaura Parente, em Rio Branco. Já em 2018, inaugurou um ponto no Vila Rio Food Park e em 2020 no Via Verde Shopping. Em 2023, a marca chegou a Porto Velho, capital de Rondônia.

Em 2024, há poucos meses, o Picanha Mix inaugurou um novo local no Parque da Maternidade, onde era localizado o restaurante O Paço. O espaço trouxe novidades no cardápio e abre para almoço e jantar, além do conforto que oferece aos clientes.

Tamires se sente muito grata aos colaboradores e afirma que o crescimento só é possível com o time. “Gostaríamos de agradecer a todos, que carinhosamente chamamos de família Picanha Mix, por serem fundamentais para o nosso sucesso’’, finaliza.

Veja fotos:

