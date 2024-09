Com inovação e tecnologia na Expoacre, Sebrae apresenta cadeias produtivas do Acre

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apresenta na Expoacre 2024, que iniciou no dia 31 de agosto e até 8 de setembro, as cadeias produtivas do agronegócio no Acre.

Além das mais conhecidas como mandioca, abacaxi, o Sebrae também trouxe produtores de feijão, açaí e outros produtos. Ao ContilNet, a gestora de Agronegócio do Sebrae, Laiz Mappes, explicou que o Sebrae prepara as cadeias produtivas o ano inteiro.

“A Expoacre é uma oportunidade para os produtores realmente trazer seus produtos para o público. O objetivo principal de um produtor na hora que está produzindo, é justamente mostrar o produto e ter boa aceitação no mercado”, disse.

Laiz explicou que há 7 cooperativas diferentes, que representa diferentes cadeias produtivas. “Nós temos aqui um produtor com farinha com Indicação Geográfica (IG) que foi a primeira do mundo. Nós temos também a cadeia importante de Marechal Thaumaturgo, que é o feijão, e o maior abacaxi do Brasil, que é de Tarauacá, além dos derivados da farinha”, explicou.

A gestora ressaltou que o Juruá está sendo representado pelas cooperativas. Além de demonstrar os produtos, o Sebrae também possibilitou que o público conheça o produto desde o início. “A gente como consumidor, a gente não vê o trabalho que o produtor tem. A gente só conhece o produto da porteira para fora, quando o consumidor conhece da porteira para dentro, ele dá mais valor”, contou.

Segundo Laiz, no Acre, grande parte da produção é orgânica. “Quando o consumidor vê desde o início da cadeia produtiva, ele percebe que ela é orgânica”, finalizou.

