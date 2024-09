Com mais conforto e tecnologia, Recol Veículos lança Amarok V6 2025; confira

Um dos destaques da Recol Veículos na Expoacre foi o lançamento da Volkswagen, que une o conforto, tecnologia e o rústico de um carro rural para a cidade.

A Amarok V6 2025 foi lançada em agosto no Brasil e trouxe algumas alterações na aparência, além de novos itens de tecnologia.

“A Amarok vem trazendo para gente essa nova tecnologia, traz uma frente totalmente nova, um sistema de ponta com um novo full LED, vem trazendo uma nova central multimídia e trazendo também um novo sistema, que é um sistema que traz um alerta de colisão e um alerta de faixa”, explica Andreyson Gomes, consultor de vendas.

A Recol Veículos traz três versões que são a Comfort line, highline e xtreme, que é a versão mais completa e todas estão disponíveis a pronta entrega.

“Quero lembrar também para os clientes que a gente tem taxa zero e dois IPVA gratuitos para quem comprar aqui na feira. Além da taxa zero você tem dois IPVA gratuito. Além disso, você dá uma entrada de 60% e taxa zero em 24 meses”, explicou.