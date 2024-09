Com mais de 400 empreendedores, Sebrae avalia Expoacre 2024: “Muito positiva”

A Expoacre 2024 chegou na última noite e o Sebrae, um dos organizadores da feira, junto com o Governo do Acre, fez uma coletiva de imprensa para falar sobre as nove noites de feira.

Em coletiva, o superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, disse que avalia de forma positiva a feira.

“O Sebrae mais uma vez, junto com o Governo do Estado, e as entidades parceiras, nós trabalhamos para que conseguíssemos em tão pouco tempo, nós tivemos pouco mais de 20 e poucos dias desde a Expoacre Juruá para conseguir concretizar tudo isso que vocês estão vendo”, disse.

Lameira disse que o resultado é muito positivo e tem gratidão pela sociedade que recebeu o chamamento por parte do Sebrae, do Governo do Estado e da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo com a economia solidária.

“Temos certeza que todos os pequenos negócios e demais empresas que estão no Parque de Exposições ficaram satisfeitas com o resultado econômico que conseguiram conquistar. Nós tivemos não somente oportunidade de negócios, como concretização”, completou.

Ao todo, Lameira afirmou que em torno de 432 empreendedores na Expoacre, entre pequenos, médios e grandes. O Sebrae também é responsável por comunicação visual, estrutura, tendas e banheiros químicos, bem como tudo que precisa para a feira funcionar.

Segundo Vandré Prado, diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, acredita que a movimentação pode ser considerada como positiva.

“Estamos finalizando a Expoacre 2024, mas temos nossas equipes que estão em campo diariamente analisando e mensurando esses números, mas além disso, nós temos a percepção, do que conversamos com os empreendedores. A gente aproveita para agradecer o patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Banco da Amazônia que foram parceiros junto com o Governo do Estado, Sebrae e demais entidades que oportunizaram esse plus de recurso, nos proporcionando fomentar a participação de diversos empreendedores”, explicou.

De acordo com Kleber Campos, diretor técnico do Sebrae explicou que tudo que foi colhido por parte dos empreendedores será feito um processo de avaliação em relação a feira.

“A gente faz uma avaliação em termos de erro, o que deu certo, o que deu errado e pode melhorar. A ideia é que ano que vem a gente faça uma feira mais grandiosa, com mais resultados, com mais empresas, destacando mais empresas”, disse.

Kleber disse ainda que o Sebrae vai trabalhar alguns eixos que serão definidos ainda com a comissão que está organizando a feira.