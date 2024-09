Com mestrado na Espanha, médico no Acre explica sobre métodos de emagrecimento; conheça

O excesso de peso e a obesidade são dois fatores que são comuns na população brasileira, mas que causa prejuízos à saúde e a autoestima das pessoas. O médico gastroenterologista Dr. Edward Oliveira explica que há métodos, com acompanhamento médico, para o emagrecimento.

Segundo o médico, uma das alternativas de tratamento contra a obesidade é o balão intragástrico. “O balão é um dispositivo de silicone que é colocado no interior do estômago e auxilia o emagrecimento. Esse dispositivo fica no estômago por 6 a 12 meses. A vantagem é que não é cirúrgico, é endoscópico”, disse.

Edward disse ainda que se o paciente não gostar do método, pode ser retirado. O dispositivo ocupa o espaço do alimento, permitindo que a pessoa submetida ao tratamento siga uma dieta mais restrita para perder peso.

Outro método usado, principalmente nos últimos tempos, são as canetas com GLP-1.

Além disso, para os pacientes que já fizeram bariátrica, há o plasma de argônio, que se trata de um tratamento endoscópico, sob sedação endoscópica e sem necessidade de anestesia geral.

“É tipo um laser que cauteriza anastomoses deixando a cirurgia como era no começo, favorecendo ao emagrecimento do paciente bariátrico”, disse.

Edward Oliveira é médico gastroenterologista há 3 anos, com pós-graduação em endoscopia terapêutica pelo Hospital Sírio-Libanês e mestre em Nutrição Internacional na Espanha. Edward é membro da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia.

ASSISTA O DR. EDWARD: