Com novos rostos da moda acreana, 1ª edição do Acre Fashion Week acontece na Expoacre

A maior feira do agronegócio do estado, a Expoacre 2024, está em sua segunda noite neste domingo (01). Um dos destaques da noite é a primeira edição do Acre Fashion Week, organizado por Sidney Lins, diretor da agência de modelos Top Model em parceria com o Sebrae.

Uma das modelos que falaram com o ContilNet foi Deboráh Jhuly Pinheiro, que está em seu primeiro desfile e entra na passarela com o pijama da marca acreana DGO&NATO:

“É o meu primeiro desfile. No início eu fiquei um pouquinho nervosa, mas agora tá tudo bem, tá de boa, agora”, revela a estreante na passarela.

Déborah também fala sobre a qualidade do seu primeiro look:

“[…] Os pijamas são muito lindos, são muito fofinhos e confortáveis também e está tudo lindo demais”, disse.

Primeira edição

Outras modelos também irão fazer sua estreia na passarela do Acre Fashion Week que acontece nos dias 01 e 02 às 20h no Palco Cultural do Sebrae.

As marcas acreanas que foram representadas na primeira noite do desfile foram DGO&NATO, Zona Urbana, Excelência Modas, Sol&Lua Chapelaria e Vitrine Dela.

Programação

A programação da Expoacre vai desde estandes de negócios a gastronomia típica acreana e dos países vizinhos, como Peru e Bolívia.

Além disso, a Expoacre conta com seis shows nacionais, rodeio e outras atrações espalhadas pelo parque de exposições.

Para a segunda noite, que acontece neste domingo (01), a programação é:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos

– 20h – Provas de rodeio na arena com homenagens

– 23h – Palco principal: Show nacional do cantor Biguinho Sensação

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Veja a galeria:

Assista ao vivo a transmissão da 2º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: