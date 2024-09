Com renda de R$ 2 mil, filho de Deolane movimentava valores chocantes

A operação Integration, que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange, também investiga o filho da advogada, Kayky Bezerra Teixeira, de 18 anos. De acordo com o Portal Leo Dias, o jovem teria movimentado mais de R$ 1 milhão em um prazo de seis meses.

O valor movimentado entre dezembro de 2022 e maio de 2023 soma o montante de R$ 1.393.959,84 milhão. Mas o que impressiona é que Kayky tem uma renda mensal de apenas R$ 2.033,29.

Segundo as investigações, os valores movimentados na conta do filho de Deolane seriam de atividades não declaradas sem justificativa aparente. Entre as transações levantadas estão valores enviados por pessoas supostamente ligadas ao PCC.

“Deolane utiliza-se de sua genitora e do seu filho para lavagem de capitais investigada no presente inquérito policial”, diz o trecho de um documento ao qual o Portal teve acesso.