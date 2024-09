Concurso Banco do Brasil: BB apresenta proposta global com 7.200 vagas

No último sábado (31/8), o Banco do Brasil apresentou sua proposta global, com ótimos pontos que refletem no novo concurso Banco do Brasil! Dentre os pontos apresentados estão a elevação do teto da PLR, abertura de vagas para o cargo de assistente de negócios e gerente de relacionamento e aumento salarial dos cargos de assistente júnior e assistente pleno.

A apresentação da proposta ocorreu durante a décima rodada de negociações para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) específico.

De acordo com o portal da Contraf-CUT, dentre os principais pontos da proposta apresentada pelo órgão estão:

Elevação do teto da PLR A partir da próxima PLR já vai estar valendo a nova regra, com limite a sete salários por ano. O banco também assumiu o compromisso de fazer o pagamento após três dias úteis da assinatura do acordo.

Rede de negócios Revisão dos cargos de assistente de negócios, supervisor de atendimento e caixas. Serão abertas 4.000 mil vagas para nova função com jornada de 6 horas e salário será maior que o dos caixas, os caixas serão priorizados na concorrência. Serão criadas 2700 vagas para o cargo de 8 horas, que terá salário superior ao de supervisor de atendimento. Além disso, na rede de negócios, serão abertas 500 vagas de gerente de relacionamento . Mais de 11 mil funcionários serão impactados pelo aumento salarial.

Rede de apoio Banco irá aumentar o valor de referência dos cargos de assistente júnior e assistente pleno. Cerca de 4 mil funcionários serão impactados por este aumento.

Encarreiramento O banco propõe reduzir o prazo para a concorrência para 12 meses na nomeação de diversas funções na rede de varejo. BB também irá retirar a trava 10% de claros para casos de ascenção.

Praças de difícil provimento Para incentivar a movimentação de funcionários para localidades de difícil provimento, o banco propõe um incentivo pecuniário por 12 meses, em valores crescentes.

Verba de viagens O Banco do Brasil sugere elevar a verba destinada a viagens a serviço, com uma revisão bianual dos valores.



Os sindicatos de bancários de todo o país realizarão assembleias, na próxima quarta-feira (4/9), para que a categoria delibere sobre a proposta. O Comando Nacional recomenda a aprovação da proposta apresentada.

Confira, abaixo, análise feita pelo professor Samuel Rauber Grehs:

Panorama do concurso Banco do Brasil

Em junho deste ano, a Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas do BB (DIPES) informou que atualmente estão sendo realizados estudos visando a abertura de um novo concurso público. Os levantamentos irão identificar a necessidade de alocação de mão de obra em cada região aliado com o planejamento estratégico e orçamentário da empresa.

Além disso, de acordo com levantamentos, todos os aprovados no último certame para o cargo de Agente Comercial, já foram convocados. Em relação aos aprovados para Agente de Tecnologia, 1.039 ainda podem ser chamados. Dessa forma, um novo edital não deve demorar a ser publicado.

Importante ressaltar, também, que o contrato com a Fundação Cesgranrio, assinado em 2022 para a realização do último concurso público, foi prorrogado e possui validade até 11 de dezembro de 2025. Dessa forma, cresce a expectativa de que a banca organize a próxima seleção.

Último concurso Banco do Brasil

O último edital do concurso Banco do Brasil foi publicado em 2022. Organizado pela Cesgranrio, o certame ofertou 6 mil vagas de nível médio, distribuídas entre os seguintes cargos:

Agente Comercial: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva; e

Agente de Tecnologia: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva.

As provas objetivas foram compostas pelas seguintes disciplinas:

Conhecimentos básicos (comum a todos os cargos) Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática Atualidades do Mercado Financeiro

Conhecimentos específicos – Agente de Tecnologia Probabilidade e Estatística Conhecimentos Bancários Tecnologia da Informação

Conhecimentos específicos – Agente Comercial Matemática Financeira Conhecimentos Bancários Conhecimentos de Informática Vendas e Negociação



Em relação à remuneração, o salário inicial do aprovado foi de R$ 3.622,23, além de diversos benefícios, tais como:

Auxílio-Alimentação/Refeição: R$ 1.014,42;

Cesta Alimentação: R$ 799,38;

Participação nos Lucros e Resultados.

