Concurso Correios: veja as especialidades dos cargos e funções

A banca do concurso Correios está definida e diversos concurseiros questionam-se quanto às funções que os futuros aprovados no certame terão!

A própria estatal confirmou que o IBFC será responsável pela organização do novo edital para a oferta de 3.468 vagas de níveis médio e superior, a serem distribuídas da seguinte forma:

Agente dos Correios – nível médio: 3.099 vagas; e

Analista dos Correios – nível superior: 369 vagas.

Os aprovados farão jus à salários iniciais de R$ 2.429,26 para nível médio e R$ 6.872,48. A expectativa é de que o edital seja publicado ainda no mês de setembro.

Em relação às provas, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas (todos o cargos) e discursivas (apenas nível superior). As provas serão compostas por 120 de questões, a serem distribuídas da seguinte maneira:

40 itens de conhecimentos básicos;

30 de conhecimentos complementares; e

50 de conhecimentos específicos, para os cargos e especialidades previstos no edital

A Prova discursiva consistirá em redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, abordando temas da atualidade. Veja, nesta matéria, todas as atribuições dos cargos ofertados no concurso Correios!

Atribuições dos cargos ofertados no concurso Correios

Os cargos a serem ofertados no concurso Correios são distribuídos por meio das seguintes especialidades:

Agente

Carteiro;

Operador de Triagem e Transbordo;

Atendente Comercial; e

Suporte.

Analista

Administrador

Administrador Postal

Advogado

Analista de Sistemas

Arquiteto

Bibliotecário

Contador

Economista

Engenheiro

Estatístico

Museólogo

Pedagogo

Psicólogo

Outros Profissionais de Nível Superior

De acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da estatal, os aprovados no concurso Correios irão desempenhar as seguinte funções:

Agente dos Correios – Nível médio (Atribuições Gerais)

Realizar as atividades pertinentes ao cargo de Agente de Correios para a consecução de sua missão.

Utilizar instrumentos, equipamentos e sistemas para atender os padrões de qualidade, produtividade, segurança e exigências tecnológicas inerentes ao cargo de Agente de Correios

Cumprir as metas estabelecidas em seu plano de trabalho contribuindo para o resultado de sua Unidade, visando atender o plano de metas da Empresa.

Executar os procedimentos definidos na padronização dos processos produtivos, seguindo as normas da ECT para atender os padrões de qualidade, produtividade e plano estratégico da Empresa.

Agente dos Correios – Nível médio (Atribuições Específicas)

Carteiro Executar as atribuições relativas à coleta, recebimento, triagem, conferência, recondicionamento, distribuição, anotações, baixa e devolução de objetos postais, mensagens telegráficas, contratos especiais e outros produtos e serviços previstos no portfólio da Empresa, pesquisando, rastreando, identificando e prestando contas dos objetos e documentos que estão sob sua responsabilidade, utilizando equipamentos ou meios apropriados, cumprindo as normas, inclusive as de segurança, para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa. Operacionalizar o processo produtivo telemático, relativo à distribuição, seguindo os padrões e normas para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa. Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada de decisão. Participar em caráter eventual e opcional de campanhas promocionais e sociais da Empresa, divulgando produtos e serviços, sugerindo possíveis oportunidades de negócios, prestando informações sobre programas para atender as políticas governamentais e plano estratégico da Empresa. Executar as atribuições relativas ao atendimento e vendas nas Unidades de pequeno porte, seguindo os padrões e normas para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade que compõem a atividade na Unidade para atender o plano estratégico da Empresa.

Operador de Triagem e Transbordo (em extinção) Executar as etapas do processo de tratamento e encaminhamento (manuseio, preparação, triagem, separação, conferência, unitização, recepção, despachos e outros) de objetos postais, contratos especiais, demais produtos e serviços do portafólio da Empresa, pesquisando, rastreando, identificando e prestando contas dos objetos e documentos que estão sob sua responsabilidade, utilizando equipamentos ou meios apropriados, cumprindo as normas inclusive as de segurança, para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa Participar em caráter eventual e opcional de campanhas promocionais e sociais da Empresa, divulgando produtos e serviços, sugerindo possíveis oportunidades de negócios, prestando informações sobre programas para atender as políticas governamentais e plano estratégico da Empresa (1). Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada de decisão. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade que compõem a atividade na Unidade, para atender o plano estratégico da Empresa.

Atendente Comercial Executar as etapas do processo de atendimento e vendas de objetos postais, produtos e demais serviços do portfólio da Empresa, interagindo e aplicando as técnicas de atendimento e vendas junto à clientela, prestando contas dos objetos, valores e documentos que estão sob sua responsabilidade, utilizando sistemas, equipamentos e cumprindo as normas inclusive de segurança para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa. Receber, registrar e encaminhar aos canais competentes, reclamações e sugestões formalizadas pelos clientes, executando procedimentos para responder as demandas da clientela, fornecer subsídios, para tomada de decisão e atender os padrões de qualidade da Empresa. Realizar atribuições e procedimentos operacionais de coleta, recebimento, tratamento e distribuição de objetos postais, produtos, contratos especiais e demais serviços previstos no portafólio da Empresa, nas unidades de pequeno porte. Conferir os registros constantes dos documentos de remessa de malas postais com os dados que as identifiquem, verificando o seu estado de inviolabilidade, para atestar ou não o seu estado de inviolabilidade e assegurar o seu recebimento nas agências da Empresa. Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada de decisão. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade que compõem a atividade na Unidade, para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa.

Suporte Executar as atribuições do processo de suporte da área, utilizando sistemas, equipamentos, normas e legislações aplicáveis, conferindo materiais de consumo, levantando e consolidando dados, prestando informações, redigindo e digitando documentos para subsidiar a tomada de decisão e atender aos padrões de qualidade, produtividade e plano trabalho da área. Atender aos clientes internos e externos, identificando ocorrências de assuntos pertinentes à área de atuação, prestando esclarecimentos, orientando, dirimindo dúvidas, suprindo as necessidades dos clientes para atender aos padrões de qualidade da Empresa. Executar, controlar, manter atualizado e organizado arquivo de documentos e informações inerentes às suas atribuições para atender aos padrões de qualidade da Empresa. Conferir os registros de remessa dos documentos com o conteúdo, verificando o seu estado, aplicando as normas e legislações aplicáveis, para assegurar o seu recebimento e encaminhamento às áreas da Empresa. Verificar e relatar formalmente a ocorrência de irregularidades no desempenho de suas atribuições, notificando a chefia imediata sobre o fato, para subsidiar a tomada de decisão. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade que compõem as atividades da área, para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa.



As atribuições dos cargos de nível superior podem ser conferidas no Plano de Cargos!