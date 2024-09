Concurso SEE tem banca definida e 3 mil vagas em 2024; confira

O concurso SEE AC tem edital previsto para 2024, concurseiro. A banca organizadora do próximo concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE AC) está definida. O Instituto Nosso Rumo foi a empresa escolhida.

A expectativa é que o edital SEE AC oferte 3 mil vagas para professor e apoio administrativo.

Em junho de 2024 foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) o Projeto de Lei complementar que reformula o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais (PCCR). Com essa reformulação, o concurso público da SEE AC pode prosseguir com seu planejamento.

Concurso SEE AC: situação atual

A SEE AC planeja publicar edital de concurso público em 2024. com 3 mil vagas.

Entenda o histórico de movimentações:

12 de setembro de 2024 : Instituto Nosso Rumo foi a banca escolhida por meio de dispensa de licitação. Veja o documento aqui.

: Instituto Nosso Rumo foi a banca escolhida por meio de dispensa de licitação. Veja o documento aqui. 11 de setembro de 2024 : comissão formada. Veja o documento publicado no Diário Oficial aqui.

: comissão formada. Veja o documento publicado no Diário Oficial aqui. 11 de junho de 2024 : novo plano de cargos aprovado pela Aleac, edital confirmado.

: novo plano de cargos aprovado pela Aleac, edital confirmado. 21 de dezembro de 2023: governador do Estado, Gladson Cameli confirma edital de concurso público para diversas especialidades.

governador do Estado, Gladson Cameli confirma edital de concurso público para diversas especialidades. 31 de agosto de 2023: edital anunciado pelo secretário de Educação do Acre.

O que muda na carreira?

Com a aprovação da reformulação da carreira, serão criados cargos efetivos e o exercício de atribuições, nova remuneração, além de reestruturação nas carreiras de profissionais do ensino público.

O que faz a comissão?

A equipe de trabalho tem as funções de coordenar e supervisionar todas as etapas do concurso público da SEE AC, além de definir em conjunto com a banca o cronograma do certame.

Concurso SEE AC: remuneração

Entenda a tabela de vencimento dos profissionais do ensino público estadual conforme dados da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre para jornada de 30 horas semanais.

Professor e especialista em educação nível 1

A remuneração pode chegar a R$ 4.2 mil. Entenda os valores:

Referência Clase I Classe II Classe II Classe IV Superior Especialização Mestrado Doutorado J 3.504,60 3.767,45 4.030,29 4.205,52 I 3.354,10 3.605,65 3.857,21 4.024,92 H 3.203,59 3.443,86 3.684,13 3.844,31 G 3.053,09 3.282,07 3.511,05 3.663,71 F 2.902,58 3.120,28 3.337,97 3.483,10 E 2.752,08 2.958,49 3.164,89 3.302,50 D 2.601,58 2.796,69 2.991,81 3.121,89 C 2.451,07 2.634,90 2.818,73 2.941,29 B 2.300,57 2.473,11 2.645,65 2.760,68 A 2.150,06 2.311,32 2.472,57 2.580,07 Remuneração para professor da SEE AC

Professor e especialista em educação nível 2

A remuneração pode chegar a R$ 5.9 mil. Entenda os valores:

Referência Clase I Classe II Classe II Classe IV Superior Especialização Mestrado Doutorado J 4.956,10 5.327,81 5.699,52 5.947,32 I 4.743,26 5.099,01 5.454,75 5.691,92 H 4.530,43 4.870,21 5.209,99 5.436,51 G 4.317,59 4.641,41 4.965,22 5.181,10 F 4.104,75 4.412,60 4.720,46 4.925,70 E 3.891,91 4.183,80 4.475,70 4.670,29 D 3.679,07 3.955,00 4.230,93 4.414,88 C 3.466,23 3.726,20 3.986,17 4.159,48 B 3.253,39 3.497,40 3.741,40 3.904,07 A 3.040,55 3.268,60 3.496,64 3.648,66 Remuneração para professor da SEE AC

Concurso SEE AC: cargos e vagas

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre planeja edital em 2024 com 3 mil vagas.

Entenda a distribuição dos cargos:

Cargo Requisitos Vagas Jornada de trabalho Professor nível superior de acordo com a especialidade 2.000 30h Professor – Educação Especial nível superior na área 500 30h Apoio administrativo a definir 500 30h Vagas do concurso SEE AC

Último concurso SEE AC

Em 2018 a SEE AC publicou edital de concurso público com vagas para cadastro de reserva para o cargo de professor.

Na ocasião o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) e teve remuneração inicial de R$ 2.402,68.

Veja a distribuição das vagas:

Cargos Requisitos Professor de Artes nível superior em artes visuais Professor de Artes Cênicas nível superior em artes cênicas/teatro Professor de Música nível superior em música Professor de Biologia nível superior em biologia Professor de Ciências nível superior em ciências biológicas Professor de Educação Física nível superior em educação física Professor de Filosofia nível superior em filosofia Professor de Física nível superior em física Professor de Geografia nível superior em geografia Professor de História nível superior em história Professor de Espanhol nível superior em língua espanhola Professor de Inglês nível superior em língua inglesa Professor de Matemática nível superior em matemática Professor de Química nível superior em química Cargos do concurso SEE AC 2018

Quais foram as etapas do concurso SEE AC?

Prova objetiva: caráter classificatório e eliminatório; Prova discursiva: caráter classificatório e eliminatório; Prova de títulos: caráter classificatório.

Veja as disciplinas que foram cobradas na prova objetiva:

Disciplinas Número de questões Legislação básica da educação 8 Língua portuguesa 10 Temas educacionais e pedagógicos 18 História e geografia do Acre 4 Conhecimentos na área de formação 40 Disciplinas do concurso SEE AC

Quais títulos foram aceitos no concurso SEE AC?

A SEE AC aceitou 3 títulos. Entenda quais foram:

Títulos Valor Doutorado 5 pontos Mestrado 3,5 pontos Pós-graduação lato sensu em nível de especialização 1,5 ponto Títulos do concurso SEE AC

Concurso SEE AC: vagas por município

Os candidatos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre foram alocados nos seguintes municípios:

Acrelândia;

Assis Brasil;

Brasiléia;

Bujari;

Capixaba;

Cruzeiro do Sul;

Epitaciolândia;

Feijó;

Jordão;

Mâncio Lima;

Manoel Urbano;

Marechal Thaumaturgo;

Plácido de Castro;

Porto Acre;

Porto Walter;

Rio Branco;

Rodrigues Alves;

Santa Rosa do Purus;

Sena Madureira;

Senador Guiomard;

Tarauacá;

Xapuri.

Clique aqui para ver na íntegra o último edital do concurso SEE AC 2018.

O certame está válido até março de 2025, conforme prorrogação de validade publicada no Diário Oficial em março de 2023. Veja aqui o documento.

O prazo de vigência do concurso público significa que as nomeações previstas no edital ou nomeações adicionais podem ser feitas dentro do prazo de vigência do certame.

Resumo do concurso SEE AC