Confronto armado entre facções deixa dois baleados em Sena Madureira; moradores temem segurança

Um novo confronto armado entre as facções criminosas Comando Vermelho e B-13 resultou em dois homens baleados na região do Segundo Distrito, neste sábado (21), em Sena Madureira.

De acordo com informações colhidas pelo portal ContilNet, um dos feridos, atingido na barriga, seria integrante do Comando Vermelho, enquanto o outro atingido na perna pertence ao B-13, grupo atuante na mesma área.

Moradores do bairro Niterói, próximo à ponte Frei Paolino, recém-inaugurada, relataram ter ouvido diversos disparos durante a noite. A Polícia Militar confirmou que houve dois baleados, mas até o momento não há informações sobre prisões relacionadas ao confronto.

A motivação do embate seria uma tentativa do Comando Vermelho de tomar o controle do território no Segundo Distrito, dominado pelo B-13. Esse não é o primeiro confronto entre as duas facções na região, que já viveu episódios semelhantes de violência anteriormente, inclusive com registro de mortes.

Moradores temem que a escalada da violência acabe afetando pessoas inocentes, como já ocorreu em outras ocasiões. Até o fechamento desta edição, as autoridades não divulgaram novas informações sobre o estado de saúde dos baleados ou sobre ações de segurança planejadas para a região.

A expectativa é que as forças de segurança intensifiquem as operações no local para garantir a tranquilidade dos moradores e evitar que o ciclo de violência se repita.