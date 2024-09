Conheça o acreano que vendia iogurte aos 9 anos e se tornou empreendedor no ramo de tecnologia

A história de vida se confunde com o início do empreendedorismo na vida de Faguin Gomes, acreano de Sena Madureira, que é dono do Escritório do iPhone e iTech.

Ao ContilNet, Faguin contou que sua história com o empreendedorismo começou aos 9 anos, quando começou a vender iogurte para levar uma renda extra para casa. “Eu sou filho de costureira e serrador, que hoje meus pais não fazem mais isso, mas essa era a profissão deles quando chegaram da zona rural para criar eu e minhas irmãs”, disse.

Faguin continuou contando que sempre teve contato com comércio e venda, visto que o pai montou uma mercearia na área de casa. “Depois de muito trabalho, montaram uma papelaria e depois se tornou uma loja com utensílios para casa e papelaria e eu ficava dentro da loja toda hora, mas muitas vezes queria ir jogar bola que nem criança, mas estava na loja”, explicou.

Com o passar do tempo, Faguin saiu de Sena Madureira e veio para Rio Branco e trabalhou em supermercados como promotor de vendas, mas percebeu que o empreendedorismo estava “no sangue”.

“Nenhum caminho é fácil, mas eu me vi nessa área. Então eu fiz um curso de celular e dentro do curso, eu me destaquei e fui levado pelo meu professor para trabalhar com ele em uma loja muito conhecida de Rio Branco”, disse.

De acordo com Faguin, ele chegou a montar quatro lojas de assistência técnica em Rio Branco. “Em uma dessas lojas, eu montei no Calçadão, em Rio Branco, que eu alugava a parede da loja de uma pessoa e montava a loja do lado de fora, que todos os dias eu precisava desmontar e levar tudo comigo na mochila. Quando chovia, molhava tudo dentro da loja e eu percebi que precisava sair daquela situação. Então eu aluguei um daqueles pontos que existia lá, de madeira, e na época precisei vender um par de alianças para completar o valor do aluguel”, contou.

Vendo Faguin nessa situação, a família chamou o jovem para voltar para Sena Madureira e montar uma loja lá. “Nessa época, as pessoas tinham medo de mexer em iPhone, e eu já tinha feito curso e tinha muita experiência por causa da loja que trabalhei, mas lá em Sena eu era conhecido pela música, porque eu tocava bateria, então tive que mostrar trabalho. Nos meus primeiros trabalhos, os clientes pagavam apenas a peça para que eles pudessem ver que eu sabia o que estava fazendo”, explicou.

Após anos de loja em Sena Madureira, Faguin decidiu trazer a venda de aparelhos, acessórios e assistência técnica para Rio Branco devido a dificuldade em enviar alguns produtos para a capital, onde tinham muitos clientes.

Em Rio Branco, Faguin montou o Escritório do iPhone, na Rua Isaura Parente, na Galeria Isaura, com conforto e comodidade para os clientes.