Corpo de Bombeiros conseguem controlar incêndio da Serra do Divisor, mas situação segue em alerta

O Corpo de Bombeiros continua vigilante sobre focos de calor no Parque Nacional da Serra do Divisor, após o incêndio que destruiu mais de 14 hectares de floresta nativa.

“Graças a Deus, hoje estamos com a situação bastante controlada. Não há mais fumaça na Serra do Divisor, apenas alguns pontos de calor. Nossa equipe está monitorando e, creio que até domingo, estaremos retornando à base”, disse o capitão Luiz Alves Neto, coordenador da operação Fogo Controlado.

A operação mobilizou 30 pessoas, incluindo bombeiros, brigadistas do ICMBio e moradores, que controlaram as chamas com aceiros e remoção de vegetação.

A chuva recente ajudou a conter o fogo, mas o monitoramento segue até que todos os focos sejam eliminados.