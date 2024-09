Criminosos encapuzados invadem agência do Banco do Brasil e acessam sala do cofre

Criminosos encapuzados invadiram, na madrugada desta sexta-feira (13), a agência Estilo do Banco do Brasil, localizada na Avenida Ceará, no bairro 7° BEC, em Rio Branco. Segundo informações da polícia, os assaltantes quebraram a porta de vidro para entrar no estabelecimento e ter acesso ao banco.

Já no interior da agência, um dos invasores conseguiu acessar a sala onde fica o cofre. Não foi informado a reportagem se houve valores roubados.

Agentes da Equipe de Pronto Emprego da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) estiveram no local para coletar evidências, enquanto peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil realizaram análises na cena do crime.

A investigação será conduzida pela Polícia Civil.