Crise hídrica no Rio Acre: secas extremas afetam severamente região do Alto Acre; veja vídeo

A seca extrema que afeta o Rio Acre tem gerado preocupações significativas nas regiões de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Capixaba e Xapuri. Imagens recentes na tríplice fronteira em Assis Brasil mostram o leito do rio drasticamente seco, evidenciando uma crise hídrica sem precedentes.

Segundo um morador do Alto Rio Acre, peixes estão morrendo devido à falta de água, o que está criando uma situação crítica para a fauna aquática e para as comunidades ribeirinhas.

As imagens, disponibilizadas pelo perfil Airton Drone no Instagram, ilustram a profundidade da seca, com o rio praticamente seco em vários trechos. Essa situação não só afeta a vida aquática, mas também tem um impacto direto na vida das pessoas que dependem do Rio Acre para diversas atividades.

Impactos da seca

A seca extrema leva as populações que dependem do Rio Acre para seus recursos hídricos a enfrentar uma “insegurança hídrica e alimentar”. A situação tem resultado em dificuldade para locomoção e escassez de alimentos e água potável. As comunidades ribeirinhas, que tradicionalmente utilizam o rio para pesca e transporte, estão sofrendo com a incapacidade de acessar recursos básicos e enfrentar as condições adversas.

Comunidades atingidas:

Assis Brasil : A seca tem afetado a pesca local, essencial para a subsistência dos moradores. A falta de água tem dificultado o transporte de mercadorias e a locomoção;

: A seca tem afetado a pesca local, essencial para a subsistência dos moradores. A falta de água tem dificultado o transporte de mercadorias e a locomoção; Brasiléia e Epitaciolândia : A cidade enfrenta a escassez de água para consumo e atividades agrícolas, o que agrava a insegurança alimentar;

: A cidade enfrenta a escassez de água para consumo e atividades agrícolas, o que agrava a insegurança alimentar; Capixaba e Xapuri: As condições também são severas nessas regiões, com dificuldades no acesso a água e impactos na agricultura local;

A situação de seca no Rio Acre representa um desafio significativo para as comunidades da tríplice fronteira e áreas adjacentes. A crise hídrica exige ações urgentes para mitigar os impactos e buscar soluções que garantam a segurança hídrica e alimentar das populações afetadas.

A conscientização e o apoio das autoridades e da sociedade são cruciais para enfrentar esta crise e proteger os recursos naturais e humanos da região.

Veja o vídeo: