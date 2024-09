De Tarauacá, criador de gado Nelore ganha prêmio com vaca, na Expoacre: “Melhor do Acre”

Na Expoacre, além da exposição de animais e a venda deles através de leilões, algumas vacas, bois e touros são premiados em competições. Na última sexta-feira (6), o criador da raça Nelore, representando o município de Tarauacá, Gileno Santos, venceu uma competição com uma vaca, chamada Priscila. O evento foi promovido pela Casa do Produtor, do Sistema Faeac/Senar.

Ao ContilNet, Gileno agradeceu a oportunidade de estar na Expoacre e afirmou que é muito bom ter um animal premiado. “É muito bom a gente saber que um animal nosso foi premiado como a melhor vaca do Acre. Agora quando fala em Acre, a gente coloca que não só o estado, mas que o Acre representa o Brasil também. É um animal que tem a capacidade de disputar um campeonato em qualquer lugar do Brasil”, disse.

Gileno disse ainda que muitas pessoas comentam que o gado Nelore do Acre não perde para outros estados e ressaltou a importância da nossa região para essa área de atuação e negócios. “Nossa propriedade aí Tarauacá. A gente tem aquela dedicação, aquele cuidado de incentivar os nossos tratadores, tem alimentação correta, ver o animal que enquadra na genética para este tipo de melhoramento genético e isso melhorar o rebanho do estado cada dia mais pra ficar bem mais conhecido”, ressaltou.

A vaca concorreu a categoria de 24 a 26 meses e ganhou o primeiro prêmio. Em seguida, ela disputou o campeonato de toda a categoria e venceu. Segundo Gileno, ela também competiu para disputar o título do grande campeonato, que é a de melhor matriz do estado.

“Graças a Deus tivemos a sorte e ela foi premiada. Graças ao nosso trabalho dos tratadores. Isso é muito importante para a gente e para o estado, e para Tarauacá também. Eu gosto muito de sempre lembrar que Tarauacá, somos que estamos representando o município”, disse.

Sobre a vaca, Gileno disse que é um animal exemplar. “É um animal novo, ela daqui a um mês e meio ela dá a primeira cria. Só tem 24 meses, pesa 780 quilos. E a partir de agora é produzir mais animais, iguais e melhores a ela, para fornecer para a turma do estado”, disse.

Sobre a importância do evento, Gileno afirmou que é com esse trabalho que os criadores divulgam os animais e incentivam os pequenos, médios e grandes a buscarem o melhoramento genético e “investir na qualidade de um animal puro, de raça, e também ajudar aquelas pessoas que não conhecem, porque muita gente precisa conhecer o nosso Nelore, porque é uma coisa fantástica, o melhor gado que temos no mundo. É um animal perfeito”, finalizou.