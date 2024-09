Deolane Bezerra teria recebido dinheiro de mulher ligada ao PCC

Presa desde a última quarta-feira (4/9) por lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar, Deolane Bezerra pode responder por uma nova acusação. A influenciadora teria recebido dinheiro de uma mulher ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do SBT.

De acordo com a emissora, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram que Francisca Alves da Silva, realizou transferências para a conta da advogada. A moça é cunhada de Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola, líder da facção criminosa de São Paulo.

Segundo as investigações, a movimentação financeira é suspeita e levanta alguns questionamentos de que Deolane tenha alguma relação com os chefes da organização criminosa.

Um dos principais responsáveis pela lavagem de dinheiro do PCC, Everton de Souza, apelidado de Gordão, foi preso em um apartamento de Deolane, no Tatuapé, zona leste da capital paulistana. A transação entre Francisca e a influencer veio à tona depois da polícia analisar as movimentações financeiras dos membros da cúpula do grupo criminoso.

Gordão, que é casado com uma sobrinha de Francisca. No momento da abordagem dos agentes no imóvel da ex-Fazenda, o suspeito estava em posse de armas e drogas. Por conta dele ter sido encontrado na propriedade da famosa e do recebimento de valores em uma conta pessoal, os negócios de Deolane Bezerra serão investigados em um novo inquérito, sob a alegação de que possa estar envolvida com pessoas influentes do PCC.

Francisca Alves da Silva está presa desde abril na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo. Preta, como é chamada pelos criminosos, é considerada peça-chave na lavagem de dinheiro comandada pela facção.

Bacharel em Direito, Deolane contou para a revista Marie Claire que não tem como atuar na área criminalista sem se envolver com alguma facção. Ela afirmou que defendeu criminosos, mas que nunca soube, oficialmente, de que seriam do PCC:

“Advogo para pessoas e não para uma facção. Um advogado criminalista em São Paulo não tem como afirmar que nunca advogou para um membro do PCC, a não ser que você advogue para clientes baixos. Eu prefiro os grandes, que me pagam bem. Não tem como ser hipócrita. Atendo uma pessoa que supostamente pertence a uma organização”, justificou na ocasião.

Notas fiscais de empresa chamam atenção para contas de Deolane

A prisão de Deolane Bezerra na Operação Integration, que tem como objetivo acabar com um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, ainda está dando o que falar. Desde o ocorrido, as contas da influenciadora têm chamado a atenção do público e entender os ganhos e gastos da advogada se tornou uma verdadeira missão.

A coluna Fábia Oliveira, que tem muitos amigos espalhados por aí, descobriu algumas novidades sobre o assunto. Fontes desta colunista indicaram a existência de um documento com 50 páginas apenas de notas fiscais envolvendo a Bezerra Publicidade e Comunicação.

A quantidade de documentos, por si só, já chama atenção. No entanto, o número de folhas não é o ponto crucial da história. Esta coluna apurou que os valores das notas variam bruscamente, desde aqueles mais tímidos até os que estão na casa dos milhões.

Ponto curioso desse caso está no fato de que as notas foram expedidas em um curto espaço de tempo, muitas delas para a mesma empresa, que segundo fontes, seria a Esportes da Sorte. Além disso, os valores, tanto os altos quanto os baixos, estão vinculados aos serviços de publicidade.

Vale lembrar aqui que, em seu interrogatório, Deolane afirmou que os valores questionados eram todos produtos das várias publicidades que costuma fazer. Nas notas, os serviços mencionados variam entre R$ 10 mil e R$ 2 milhões e foram veiculadas a apenas três empresas.

Apesar de toda a história, o fato de a empresa possuir notas para apresentar em juízo em eventual caso judicial pode ser interpretado de forma positiva para Deolane. No meio desse bafafá só nos resta uma certeza: “exquece”, a mãe tá enrolada!