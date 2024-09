Depois do CNU: Banco do Brasil, Correios e INSS, veja os concursos com edital previsto

Após a realização do Concurso Nacional Unificado (CNU), quem está estudando para concursos públicos federais vive a expectativa de que novos editais sejam publicados ainda em 2024. Na semana passada, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmou a possibilidade de que outros processos seletivos sejam anunciados neste mês de setembro.

Muitos órgãos já assinalaram que têm carência de funcionários e precisam suprir essa demanda, o que gera a expectativa de anúncio de concursos.

Segundo o professor Eduardo Cambuy, do Gran Concursos, o Banco do Brasil (BB) deve abrir processo seletivo em breve, porque já foram chamados os classificados e os que aguardavam convocação no cadastro de reserva da disputa que ocorreu em 2022.

Também é esperada uma nova seleção do Ministério Público da União (MPU), já que, no próximo dia 27, terminará o prazo de validade do processo seletivo realizado em 2018.

Outras possibilidades são as seleções do Superior Tribunal Militar (STM) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), para técnicos e analistas, com salários de R$ 8.500 a R$ 13.900. Mas ainda não há muitas informações a respeito dessas.

— O novo concurso vai acontecer porque o BB já esgotou o cadastro de reserva do concurso de 2022. Todos os esforços são para o edital seja publicado este ano, pois o contrato que o banco tem com a Fundação Cesgranrio (organizadora) será encerrado em 11 de dezembro de 2025, sem possibilidade de prorrogação — diz Marco Brito, diretor pedagógico da Degrau Cultural.

Segundo ele, é preciso que haja tempo suficiente para que as inscrições sejam recebidas, as provas sejam aplicadas, os prazos recursais sejam cumpridos e o resultado seja divulgado, de forma que o concurso Banco do Brasil seja homologado antes do fim do ano que vem:

— Mais do que isso: é necessário que exista uma boa margem de segurança entre a divulgação do edital e o término do prazo de validade, pois imprevistos podem acontecer, como por exemplo a necessidade de alteração da data da prova, em função de condições climática, como ocorreu com o Concurso Nacional Unificado, cujas avaliações tiveram que ser adiadas de maio para agosto. Por isso, tudo caminha para que o edital do novo concurso Banco do Brasil, para a carreira de escriturário, seja divulgado ainda este ano. Na minha visão, as provas deverão acontecer no primeiro trimestre de 2025.

Fique de olho nas próximas seleções

Correios

O concurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos já foi confirmado. O edital deve sair ainda neste mês. Segundo a empresa, a maioria das vagas (3.099) será para o cargo de agente dos Correios, que exige nível médio, com salário inicial de R$ 2.429,26. De nível superior, serão 369 postos de analista, com rendimento de R$ 6.872,48.

Dentro do cargo de agente dos Correios, os selecionados trabalharão como carteiros, operadores de triagem e transbordo, atendentes comerciais e no suporte. Já a função de analista contemplará administradores, advogados, analistas de sistemas, arquitetos, bibliotecários, contadores, economistas, engenheiros, estatísticos, museólogos, pedagogos e psicólogos, entre outros.

O último concurso realizado pela empresa ocorreu em 2011. A banca organizadora foi o então Cespe/UnB (hoje Cebraspe). Os interessados pagaram uma taxa de inscrição de R$ 32. No total, foram contratadas nove mil pessoas que preencheram vagas disponíveis em todas as capitais e em centenas de cidades.

Banco do Brasil

A seleção do Banco do Brasil deve oferecer vagas de início imediato e formação de cadastro de reserva em todos os estados. A expectativa é que o maior número de oportunidades seja para a função de escriturário, que exige nível médio, composta por duas especialidades: agente comercial (atuação bancária) e agente de tecnologia. O salário inicial da carreira atualmente é de R$ 3.788, para 30 horas semanais, mais benefícios.

O último concurso para o Banco do Brasil aconteceu em 2023, organizado pela Fundação Cesgranrio. Foram abertas quatro mil vagas e mais duas mil em cadastro de reserva. O valor da inscrição foi de R$ 50. Mais de um milhão de pessoas se inscreveram na seleção.

Ibama

O governo federal já autorizou o concurso. Serão 460 vagas para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pela fiscalização e pelo licenciamento ambiental em âmbito federal, sendo 330 para analista ambiental e 130 para analista administrativo. As duas funções exigem nível superior. Os ganhos podem chegar a R$ 10.735, incluindo gratificações e auxílio-alimentação.

O Ibama realizou seu último concurso em 2021, pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), quando foram oferecidas 568 vagas — sendo 432 para ensino médio e 136 com exigência de ensino superior. Na época, as taxas de inscrição custaram R$ 72,80, para técnico ambiental, e R$ 104, para analista ambiental. Se inscreveram no concurso 151.062 candidatos. O cargo que teve maior procura foi o de técnico ambiental, com 108.041 inscritos.

ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão das unidades de conservação federal, vai oferecer 350 vagas em seu novo concurso público — 230 para analista ambiental e 120 para analista administrativo. Nos dois casos, será necessário ter nível superior. A remuneração prevista é de R$ 11.789,43, já incluindo benefícios.

O último concurso para o ICMBio ocorreu em 2021, com provas em 2022. Foram oferecidos 171 postos para os dois cargos. Para a função de técnico ambiental, a taxa de inscrição foi de R$ 72,80. No caso de analista ambiental, o valor foi de R$ 104.

A banca organizadora foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Se inscreveram no concurso 33.217 candidatos, sendo 15.128 para analista ambiental e 18.089 para técnico ambiental.

MPU

O Ministério Público da União (MPU) está em processo de escolha da banca organizadora de seu próximo concurso, com 355 vagas em diferentes cargos. As remunerações iniciais variam de R$ 8.529 a R$ 13.994.

No último concurso, realizado em 2018 e organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), as vagas oferecidas eram para os cargos de técnico (que pedia nível médio) e analista (que exigia nível superior em Direito). Havia oportunidades para diversos estados. As taxas de inscrição foram de R$ 55 a R$ 60. Se inscreveram na seleção 264.924 pessoas.

INSS

Na lista de concursos esperados está o do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Uma nova seleção para perito médico federal, com salário em torno de R$ 16 mil, já foi autorizada. O edital com a oferta de 175 postos, ainda é esperado. Também é aguardado um concurso com chances de nível médio, para técnico, e de formação superior, para analista. Nessas áreas, há carência de pessoal.

O último concurso para o INSS aconteceu em 2022/2023 para o cargo de técnico do seguro social, com oferta de mil vagas de início imediato, mais 2.273 para cadastro de reserva, com remuneração de R$ 5.900, distribuídas pelos 26 estados do país, além do Distrito Federal.

Foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os interessados pagaram R$ 85 de taxa de inscrição. Mais de um milhão de pessoas se inscreveram.

Receita Federal

Apesar de ainda estarem sendo chamados os aprovados que fizeram o concurso de 2022/2023, há expectativa de uma nova seleção da Receita Federal. Essa é uma reivindicação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita (Anfip), segundo a qual número de funcionários tem diminuído ano a ano.

O último concurso, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ofereceu 230 vagas para auditor-fiscal da Receita Federal, com remuneração de R$ 21 mil, e 469 postos para analista tributário, que paga em torno de R$ 11 mil. As inscrições custaram R$ 115 (analista) e R$ 210 (auditor-fiscal). Concorreram ao cargo com maior salário 108.063 pessoas. Para o de menor remuneração, foram 56.674 candidatos.

Polícia Federal

A Polícia Federal deve divulgar, em breve, seu edital. A autorização para realização do concurso já foi solicitada. Estão previstas vagas para agente administrativo, de nível médio, além de oportunidades para administrador, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, economista, enfermeiro, estatístico, farmacêutico, médico, nutricionista, psicólogo, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social, todos cargos de nível superior.

No último concurso da instituição, que venceu em 2023, foram oferecidas 1.500 vagas para delegado, agente, escrivão e papiloscopista, com salários de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74. As taxas de inscrição custaram R$ 180 (agente, escrivão e papiloscopista) e R$ 250 (delegado).

A banca organizadora foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe). No total, 27.571 concorreram ao cargo de delegado federal; 222.631 a agente federal; 53.611 a escrivão; e 17.622 a papiloscopista.