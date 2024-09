Deracre emite nota após rompimento de adutora e suspensão do abastecimento de água

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, veio a público na tarde desta segunda-feira (30), para falar sobre o rompimento da adutora durante obras na Avenida Antônio da Rocha Viana, na parte alta de Rio Branco.

Segundo a titular, os trabalhos no local estão sendo feitos para conter o abaixamento e deslizamento do asfalto, causados por uma tubulação subterrânea. E, durante os serviços, uma máquina acabou atingindo a área, agravando o problema.

“A situação já foi controlada e os canos serão substituídos. Essa obra é viabilizada por uma emenda de R$ 4 milhões do governador Gladson Cameli, ainda quando ele era senador. Assim que finalizarmos a contenção, o recapeamento da via será iniciado”, destacou.

Sula pede ainda a compreensão da população. “Sabemos que os transtornos no trânsito são incômodos, por isso pedimos a compreensão de todos. Estamos fazendo o possível para resolver tudo o mais rápido”, finalizou.

De acordo com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), em razão do problema, foi necessário a interrupção do abastecimento para o reparo. O principal bairro afetado é o Vila Nova. “O abastecimento foi suspenso e, enquanto aguardamos a chegada dos materiais necessários, a equipe estará dando o suporte necessário para resolver a situação o mais breve possível”.

