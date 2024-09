Desfile de cosplayers agita oitava noite da Expoacre 2024: “Inspiração da juventude”

Não de apenas agro vive a Expoacre 2024, os nerds de plantão também têm espaço na maior feira de agronegócio do Estado. Neste sábado (07), a Associação dos Nerds do Acre (Anac) organizou um desfile com cosplayers de vários personagens da cultura pop.

“A iniciativa de trazer pra dentro da Expoacre um espaço como esse que acaba atraindo muito simplesmente a galera mais jovem, então a gente pode procurar força […] É o incentivo, a inspiração para ingresso da juventude, no mundo da tecnologia, no mundo da cultura, da economia criativa e do empreendedorismo”, revela Assurbanipal Mesquita, Secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict).

Já, Ethiene Cristina, membro da Anac, cosplay de Chun-Li, do game Street Fighter, falou sobre os próximos planos e passos da organização:

“Então, a gente veio parar aqui dentro da Expoacre hoje, porque a Associação tem uma parceria com a Secretaria de Indústria e Tecnologia de fomentar a cultura nerd em todos os meios, inclusive no meio da Expoacre, que a gente não espera ver uma galera cosplay aqui dentro”, disse.

Ainda este ano, a organização trará o dublador Charles Emmanuel, do personagem Ronald Weasley dos filmes de Harry Potter para o Acre.

Já, o Loki de Wellignton Vidal falou sobre a experiência de estar há 10 anos fazendo cosplay e estar na Expoacre, sendo um dos finalistas da competição de cosplay, desfilando:

“Faço cosplay há dez anos e ter essa experiência de tá fazendo cosplay aqui na Expoacre é muito diferente. Está muito quente, mas ao mesmo tempo é um ambiente bacana porque as pessoas que não conhecem o hobby acaba tendo conhecimento através dessas ações”, conta ao ContilNet.

Já Mariana Ravena, fala sobre a recepção inusitada e positiva do desfile na Expoacre 2024: