No dia 13 de setembro, celebra-se o Dia da Cachaça. Para comemorar a data, nada melhor do que apreciar a bebida com estilo. Para sair do óbvio, o Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles, trouxe três receitas de caipirinha que vão te surpreender.

Coloridos, criativos e muito saborosos, esses drinks vão entrar para a sua lista de favoritos! Confira as receitas abaixo e escolha a sua favorita: Caipirinha de melancia com gengibre Ingredientes

1 xícara (chá) de polpa da melancia cortada em cubos

100 ml de cachaça

2 colheres (chá) de gengibre ralado

1 colher (sopa) de açúcar

