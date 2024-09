Dibu Martínez dá tapa em câmera após derrota da Argentina; veja

Com a derrota da Argentina para a Colômbia, por 2 a 1, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Dibu Martínez não quis saber de ser o centro das atenções em Barranquilla. O goleiro argentino cumprimentou jogadores após o apito final e se deparou com o operador de câmera que o seguia de perto. Visivelmente irritado, deu um tapa na lente, reação tão chamativa quanto o triunfo colombiano na revanche da final da Copa América vencida pelos argentinos.