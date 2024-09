Do Acre, professor e chef recebe certificado do Prêmio 1000 Melhores Padeiros do Brasil

O professor Ruan Brasil, chef de cozinha da Escola de Gastronomia e Hospitalidade do Acre, órgão integrante do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), foi certificado com o Prêmio 1000 Melhores Padeiros do Brasil de 2024. O profissional recebeu o título pela Revista Panificação Brasileira em agosto.

Natural de Rio Branco e formado em Gastronomia em 2022, o gastrólogo, que tem 26 anos, iniciou sua carreira na panificação aos 17 como menor aprendiz em uma rede de supermercados de Rio Branco, exercendo a função de auxiliar de padeiro. “Saí do ensino médio sem saber o que fazer, não sabia que a gastronomia ia ser algo para a vida toda”, relembra Ruan.

Foi na cozinha do supermercado que Ruan conheceu seu mentor e maior incentivador, o chef Tarcísio Futerko. “Ele me apresentou à gastronomia, foi minha inspiração e continua sendo até hoje”, relata Ruan.

Futerko ressaltou o talento de Ruan como aluno: “Falar sobre o Ruan é falar sobre o quanto vale a pena investir na capacitação profissional. Foi um aluno muito aplicado, esforçado e que estava sempre atento a tudo. Muito me orgulho de ter ele como ex-aluno e colega de profissão”.

Sabendo do talento de Ruan, Futerko, que também já foi premiado pela revista, fez a indicação de seu ex-aprendiz para ser agraciado como um dos melhores padeiros do Brasil do ano de 2024.

“Ruan é uma pérola e eu tenho prazer de falar sobre ele. Eu não moro mais no Acre, mas deixei sementes plantadas aí, e o Ruan é uma delas. O que ele aprendeu – e eu pude contribuir um pouco com esse conhecimento, hoje ele transmite aos seus alunos na Escola de Gastronomia”, completou Futerko.

A chef de cozinha Izanelda Magalhães também colaborou com o crescimento profissional de Ruan. Proprietária de um renomado restaurante de Rio Branco, Izanelda contratou o jovem promissor assim que ele concluiu a graduação em Gastronomia.

“Quando contratamos o Ruan, notamos o seu potencial e oferecemos a ele um curso de panificação natural. Ruan é um jovem de boa dedicação e, principalmente, uma pessoa do bem”, salientou a empresária.

A empresária também frisou a importância de ter bons professores para ensinar a arte da gastronomia: “O mercado local necessita de mão de obra qualificada, e a escola não é feita apenas de equipamentos ou estrutura, se faz com bons professores, que conseguem inspirar os jovens nesta profissão que muitos desejam, mais que poucos têm aptidão e talento para seguir”.

Além da graduação em Gastronomia, Ruan tem em seu currículo diversos cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional. Concluiu o curso de aprendizagem de alimentos; técnicas de padaria, salgados e confeitaria; pães rústicos e artesanais, com ênfase em fermentação natural; cozinha regional; curso de cozinheiro; e duas pós-graduações, uma em gastronomia internacional e outra em cozinha francesa.

Para a colega de trabalho, também professora e chef de cozinha Rafysa Assem, “o professor Ruan é parceiro e muito dedicado na escola. Esse prêmio é supermerecido; é fruto do esforço, estudo, dedicação e amor que ele tem pela gastronomia, em especial, a panificação”.

A aluna Natália Nascimento, que participa do curso técnico em Gastronomia, falou sobre a experiência em aprender com o premiado profissional. “Ele é um professor muito dedicado em nos ensinar o que sabe e muito comprometido em dar boas aulas. É uma grande oportunidade a que eu tenho, de aprender novas técnicas com ele”, diz.

Natália completa: “É um privilégio enorme ter um professor como ele para nos ensinar boas técnicas, boas práticas. Com o professor Ruan, a gente não aprende só a gastronomia, a gente aprende a amar a gastronomia, e poder aprender com uma pessoa tão qualificada como ele é, realmente é uma honra para mim”.

A coordenadora-geral da Escola de Gastronomia, Marineide Diógenes, enalteceu o desempenho do jovem chef de cozinha: “O professor Ruan Brasil é muito dedicado no que faz, ele busca trazer várias inovações para a escola, para os alunos. A gente só tem a agradecer essa dedicação que ele tem pela gastronomia. Ele é apaixonado pelo que faz”.

“É um título que traz mais relevância à nossa escola, um reconhecimento na área da educação profissional e tecnológica. Ficamos muito felizes com esse prêmio que o professor Ruan recebeu e que confirma que ele é hoje um dos melhores padeiros do Brasil”, acrescentou Marineide.

O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, falou da relevância em manter profissionais qualificados na rede: “Ter um profissional como o chef Ruan no quadro de servidores do Ieptec reflete a preocupação do governo do Acre em proporcionar o melhor ensino técnico e profissional para a população e alunos da rede pública estadual”.

Sobre o Prêmio 1.000 Melhores Padeiros do Brasil

A Revista Panificação Brasileira busca premiar tanto os padeiros brasileiros que atuam no segmento há algum tempo quanto os novos talentos. Para isso, conta com a ajuda de profissionais de todo o país que já foram premiados, para que indiquem novos talentos.

O Prêmio 1000 Melhores Padeiros do Brasil é atualmente considerado uma das maiores condecorações nacionais no ramo da panificação. Para escolher os premiados, a revista leva em consideração o reconhecimento do profissional no mercado da panificação e os seus critérios técnicos e comportamentais.