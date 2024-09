Drew Barrymore falou abertamente sobre os momentos mais difíceis de sua luta contra o alcoolismo. A atriz relembrou a fase de sua vida em uma conversa com Zoë Kravitz, protagonista do filme Pisque Duas Vezes, que estreou no último dia 23 de agosto.

Refletindo sobre sua experiência ao assistir ao filme, Drew admitiu que o filme a afetou em um nível pessoal, e se abriu sobre a sua jornada de sobriedade. “Eu costumava beber em excesso, perdia a memória bebendo. Portanto, assistir a esse filme foi uma jornada extraordinária para que eu me perdoasse por isso. Porque me coloquei em situações em que não deveria ter me colocado, e senti muita vergonha disso. E não bebo há cinco anos”, garantiu. Veja o vídeo: View this post on Instagram A post shared by The Drew Barrymore Show (@thedrewbarrymoreshow)