EA FC 25: veja preço, mudanças na gameplay, modos de jogo, times e mais

A jogabilidade é inicialmente a mesma de EA Sports FC 24, com todas as novidades do capítulo anterior, porém com melhorias incrementais. Há o retorno das tecnologias Hypermotion V para animações mais realistas capturadas de forma volumétrica em partidas reais e a mecânica de Estilos de Jogo (PlayStyles) que dá um estilo característico de jogar para cada atleta. Também voltam os principais modos de jogo como Carreira, Clubs e Ultimate Team. O modo Volta, no entanto, foi substituído pelas novas partidas do modo Rush, do qual falaremos a seguir.