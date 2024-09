Eleições dos EUA: Veja quais celebridades apoiam Kamala Harris e Donald Trump

Na última terça-feira (11), logo após o debate entre os candidatos à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris, Taylor Swift declarou publicamente apoio à vice-presidente Kamala Harris, em um novo impulso para a campanha democrata.

Novos dados da organização eleitoral sem fins lucrativos e apartidária “Vote.org” compartilhados com a CNN sugeriram que o apoio da cantora produziu um impacto que pode ser significativo nos estados-pêndulo.

Desde a publicação de Taylor incentivando seus fãs a regularizarem sua situação eleitoral, 52.222 americanos se registraram para votar e 144.243 pessoas verificaram seu status de registro, de acordo com a Vote.org.

Isso incluiu milhares de registos nos estados-pêndulo, onde tanto a campanha de Kamala quanto a de Trump esperam disputas que serão decididas por margens muito pequenas.

Além de Taylor, outras celebridades também usaram suas plataformas e visibilidade para incentivar o voto e impulsionar a campanha do seu candidato na corrida. Veja a seguir quais personalidades estão ao lado de Kamala e quais apoiam Trump na disputa à Casa Branca.

Celebridades que apoiam Kamala Harris

Charli XCX

A cantora pop britânica Charli XCX declarou apoio a Kamala, postando “kamala É brat” no X (antigo Twitter) em julho.

A campanha democrata respondeu de uma forma que sinalizou à internet que eles entenderam o elogio e o estão acolhendo.

Olivia Rodrigo

A cantora e compositora Olivia Rodrigo pareceu apoiar a candidata democrata nas redes sociais. A artista de 21 anos, vencedora do Grammy, compartilhou um vídeo no Instagram de Kamala fazendo seu primeiro discurso em um comício como parte de sua campanha eleitoral presidencial em West Allis, Wisconsin, em julho.

Rodrigo colocou emojis de mãos em louvor no vídeo de Harris prometendo proteger os direitos reprodutivos.

Esta não foi a primeira vez que Rodrigo fala sobre causas com líderes políticos. Em julho de 2021, a cantora visitou a Casa Branca durante a pandemia para se encontrar com Biden e o médico Anthony Fauci para encorajar os jovens americanos a se vacinarem.

Mindy Kaling

A atriz Mindy Kaling, mais conhecida pela série “The Office”, discursou na Convenção Nacional do Partido Democrata e lembrou como ela “se deu bem imediatamente” com a vice-presidente Kamala Harris quando elas se encontraram pela primeira vez para fazer dosas, um prato do sul da Índia, para um vídeo do Instagram.

Ela foi escolhida como uma das mestres de cerimônia da convenção.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey também discursou na Convenção Nacional do Partido Democrata e apoiou a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, nos seus comentários. Winfrey pediu aos eleitores que votassem em Kamala Harris para a Casa Branca, enquadrando a eleição de novembro como uma luta pela liberdade.

Ela ainda acrescentou que é “independente registrada” mas finalizou seus comentários dizendo: “Vamos todos escolher Kamala Harris.”

Pink

A cantora é uma defensora de longa data da comunidade LGBTQ+ e dos direitos das mulheres e tem apoiado organizações que se alinham com as questões do Partido Democrata, incluindo a ‘Planned Parenthood’, ‘The Human Rights Campaign’, entre outras. Ela também se apresentou na noite de encerramento da Convenção Nacional Democrata.

John Legend

O cantor também se apresentou durante a Convenção Democrata. Um antigo defensor de Hollywood para o Partido Democrata, ele tem sido um ávido apoiador do presidente americano Joe Biden durante seu mandato e apoiou a vice-presidente Kamala Harris.

Em uma entrevista, Legend disse que sua filha, Luna, que é negra e asiática, se vê em Kamala.

O cantor já se apresentou na convenção de 2008 para o ex-presidente Barack Obama e na de 2020 para Biden.

Stevie Wonder e Kenan Thompson também estão entre as celebridades que subiram ao palco da Convenção Democrata deste ano.

Kerry Washington e Tony Goldwin

A atriz e ativista, Kerry Washington, que interpretou uma consultora política na série “Scandal” de Shonda Rhimes, foi anfitriã da Convenção Nacional Democrata deste ano.

Ela é uma das celebridades mais politicamente ativas de Hollywood e possui sua própria organização política sem fins lucrativos, a Influence Change, que recruta outros artistas para promover o engajamento cívico.

O colega de elenco de Washington em “Scandal”, Tony Goldwyn, que interpretou o presidente dos Estados Unidos no drama da emissora ABC também foi um anfitrião no evento. Na vida real, Goldwyn também é um ativista que tem voltado seu destaque para causas democráticas.

Robert De Niro

O ator americano Robert De Niro defendeu a candidatura à Presidência de Kamala Harris em uma entrevista a Chris Wallace, da CNN, no programa “Who’s Talking to Chris Wallace”. Crítico de Trump, De Niro disse que a vice-presidente tem as “intenções certas” para o cargo.

George Clooney

O ator George Clooney, um importante doador democrata, apoiou a vice-presidente Kamala Harris, saudando sua candidatura “histórica” à Casa Branca após a saída do presidente Joe Biden da corrida presidencial de 2024. Clooney é visto por muitos apoiadores democratas em Hollywood como uma espécie de bússola, dado o seu engajamento e ativismo.

Stephen Curry

Stephen Curry, estrela do basquete masculino dos Estados Unidos e do Golden State Warriors, disse em um vídeo exibido na Convenção Nacional do Partido Democrata que Kamala Harris “pode trazer a unidade de volta e continuar levando nosso país adiante” como presidente. Atleta destacou que é uma honra apoiar a vice-presidente.

Steve Kerr

O técnico olímpico de basquete Steve Kerr também fez um discurso em apoio a Kamala Harris na Convenção Democrata de 2024.

Mark Hamill

O ator Mark Hamil, é critico ferrenho de Donald Trump e apoiador de Joe Biden. Ele endossou a candidatura de Kamala Harris após a desistência do atual presidente dos EUA. Hamil também está entre as celebridades que marcaram presença na Convenção Democrata deste ano.

Celebridades que apoiam Donald Trump

Hulk Hogan

Hulk Hogan, ex-lutador de WWE, discursou na Convenção Nacional Republicana em apoio ao candidato do Partido Republicano em julho. Ele rasgou sua camisa enquanto falava no palco do evento, destacando uma camisa da campanha de Trump. Ele chamou Trump de seu “herói” e “o maior presidente dos Estados Unidos”.

Elon Musk

Elon Musk apoiou publicamente a candidatura de Trump à reeleição. O dono da Tesla publicou no X, logo após a tentativa de assassinato contra o candidato presidencal republicano, em julho: “Eu apoio totalmente o presidente Trump e espero por sua rápida recuperação”.

Trump e Musk também conversaram por mais de duas horas em uma entrevista no X em agosto. Durante a ocasião, Musk ofereceu-se para assumir um papel na potencial administração de Trump, ajudando a controlar os gastos do governo.

Kid Rock e Dana White

Kid Rock, músico e aliado de Trump, se apresentou na Convenção Nacional Republicana. Ele já fez declarações abertas sobre seu apoio ao candidato presidencial republicano no passado e na convenção renovou sua canção “American Bad Ass” para incluir referências a Trump.

Dana White, CEO do Ultimate Fighting Championship (UFC), também participou da Convenção Republicana e chamou Trump de “o ser humano mais resistente e resistente”.

Amber Rose

A modelo e estrela de reality shows Amber Rose apoiou o ex-presidente Donald Trump na Convenção Nacional Republicana. Ela está entre as celebridades que discursou no evento.

Christopher Macchio

Christopher Macchio, cantor de ópera, fez o show de encerramento da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee.

A performance de Macchio na convenção não é a primeira vez que ele faz uma apresentação para o ex-presidente. Ele também realizou um famoso concerto na Casa Branca em 2020.

Azealia Banks

A cantora Azealia Banks confirmou que votaria em Trump em 2024 durante uma entrevista.

Em julho, ela também marcou sua presença em um comício do candidato presidencial republicano na Flórida.

Lil Pump

O rapper americano Lil Pump apoia Donald Trump desde 2020 e tem uma tatuagem do ex-presidente em uma de suas pernas. Ele já fez diversas postagens em suas redes sociais impulsionando a campanha do candidato presidencial republicano e prometeu deixar o país se Kamala Harris vencer a disputa em um vídeo publicado no Instagram.

Ele também já participou de um comício do ex-presidente em 2020.

M.I.A.

A rapper britânica M.I.A. apoiou a campanha presidencial de Donald Trump em uma postagem no X, em resposta a uma publicação de Robert F. Kennedy Jr. horas depois que ele suspendeu sua candidatura e também endossou Trump.