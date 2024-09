Em ação conjunta polícias de Brasil e Bolívia recuperam veículo na fronteira

Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar e da polícia boliviana recuperaram uma motocicleta que estava em Cobija e restituiram ao proprietário na segunda-feira, 16.

Há alguns dias, os policiais militares receberam informações de que uma motocicleta Yamaha Factor, na cor preta, possuía restrição de furto e roubo estava circulando em Epitaciolândia e Cobija.

Após buscas, os policiais do 5° BPM, em ação conjunta com a polícia boliviana descobriram que a motocicleta estava circulando nas proximidades do Parque Piñata, na cidade de Cobija. Foi possível localizar o veículo na sexta-feira (13).

O proprietário foi contatado e na segunda-feira, 16, a motocicleta foi restituída a ele, observando os trâmites necessários para o ato. Toda ação foi fruto do trabalho conjunto das forças de segurança brasileira e Polícia Nacional Boliviana.