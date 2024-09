Em protesto, moradores ameaçam fechar a BR-364 na próxima semana; entenda

Os moradores da estrada de Manoel Urbano, especificamente do km 57 estão se organizando para fechar a BR-364 na próxima segunda-feira (9). A atitude radical se dará por conta de algumas reivindicações da comunidade que não foram atendidas, principalmente relacionadas ao programa Luz para todos e ao melhoramento no ramal do 57.

Em um áudio encaminhado à imprensa, dona Maria, residente na localidade, confirmou que vários pedidos foram feitos para a implantação do Luz para Todos, entretanto, ainda não houve resposta satisfatória.

“Pegaram os nossos nomes, nos encheram de esperança, mas até agora nada foi feito. Queremos uma resposta concreta. Outra coisa: O nosso ramal ainda não recebeu nenhum melhoramento. Por isso, vamos fechar a BR-364 na próxima segunda-feira e só iremos reabrir quando aparecer algum representante para nos dar uma resposta concreta sobre essas demandas”, disse ela.

Os moradores pretendem bloquear o trecho na entrada do 60, a partir das 10 horas da manhã de segunda-feira (9).